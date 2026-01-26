[헤럴드경제=이명수 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 미네소타주에서 이민당국 요원의 총격으로 미국인이 또 사망한 사건과 관련해 “모든 것을 조사하고 있다”고 25일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 월스트리트저널(WSJ)과의 전화 인터뷰에서 전날 미네소타주 미니애폴리스에서 미국인 남성 알렉스 프레티를 사살한 요원의 행동이 적절했는지에 대해 질문을 받자 즉답을 피하면서 이같이 말했다.

그는 “들여다보고 있으며 모든 것을 검토하고 있다”면서 “결론을 내릴 것”이라고 답했다.

다만 프레티가 시위 도중 총기를 소지하고 있었다며 사망자를 향한 비판을 이어갔다.

트럼프 대통령은 “나는 어떤 총격도 좋아하지 않는다”며 “그러나 누군가 시위에 나가면서 매우 강력하고 장전된 총과 총알이 들어있는 탄창 두 개까지 가지고 간다면 그 또한 좋지 않다”고 지적했다.

그는 프레티가 소지하고 있던 총이 “매우 위험한 총, 위험하고 예측 불가능한 총”이며 “사람들이 모르는 사이에 발사되는 총”이라고 주장했다.

앞서 미 국토안보부는 프레티가 9㎜ 반자동 권총을 지니고 미국 연방국경순찰대(CBP) 요원들에게 접근하자 요원들이 그의 무장을 해제하려고 시도하는 과정에서 이번 사건이 발생했다고 설명했다.

트럼프 대통령은 WSJ 인터뷰에서 미니애폴리스에서 이민 단속 요원들을 철수시킬 의사가 있음을 시사하기도 했다.

그는 “우리는 언젠가는 떠날 것이다. 우리는, 그들은 경이로운 일을 해냈다”면서 이민 단속 요원들이 철수할 가능성을 내비쳤으나, 구체적인 철수 시점을 언급하지는 않았다.

요원들이 곧 떠날 것이냐는 질문이 이어지자, 트럼프 대통령은 정부가 이미 미네소타에서 이룬 성과를 칭찬하면서 “우리는 금융 사기 사건(조사)을 위해 다른 그룹을 그곳에 남겨 둘 것”이라고만 답했다.

이러한 답변은 지난해 말 미네소타주에서 적발된 수억달러 규모의 연방 급식 보조금 횡령 스캔들을 가리킨 것으로 보인다. 기소된 사람들은 대부분 소말리아계 이민자로 알려졌는데, 트럼프 대통령은 이 사건을 미네소타주 이민 단속의 이유로 지목해왔다.

트럼프 대통령은 인터뷰에서 이에 대해 “역대 최대 규모의 사기”라며 “캘리포니아가 더 클 것으로 생각한다”고 말했다.