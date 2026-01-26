인천서 2026년 경영전략회의 개최 “2026년, 성과로 증명해야 하는 해”

정진완(사진) 우리은행장이 올해 경쟁은행과의 격차를 빠르게 좁혀 제2의 도약을 이끌겠다고 선언했다. 생산적 금융을 통해 우량기업을 유치하고 거래 범위를 넓혀 수익성을 확대하겠다는 포부다.

26일 우리은행에 따르면 정 행장은 23일 인천 파라다이스시티에서 열린 ‘2026년 경영전략회의’에 참석해 “우리가 가야 할 방향을 분명히 하고 현장의 변화가 함께한다면 경쟁은행과의 격차는 반드시 줄어들고 시장의 판도도 바꿀 수 있다”면서 이 같은 의지를 밝혔다. 그는 “2026년은 반드시 성과로 증명해야 하는 해”라며 올 한 해 영업 방식의 변화를 통해 고객 접점 강화와 운영 정교화를 추진해 달라고 임직원에 주문했다.

특히 정 행장은 고객 기반 확대의 목적이 실질적인 수익성 강화에 있다면서 늘어난 고객 접점을 여·수신, 결제성 계좌, 퇴직연금 유치 등으로 연결해 지속 성장의 토대를 만들어야 한다고 주문했다.

그는 “고객 기반을 넓히고 수익성 강화에 속도를 낼수록 내부통제와 정보보호라는 신뢰의 기본은 더욱 단단히 지켜내야 한다”며 “기본과 원칙을 어기는 일에는 무관용의 원칙을 적용하겠다”는 뜻도 전했다. 이날 임원과 본부장, 지점장 등 900여명이 참석한 가운데 열린 경영전략회의에서 정 행장은 고객 접점 강화 전략으로 ▷기업·WM(자산관리) 부문 특화채널 고도화 ▷인공지능(AI)을 활용한 업무 효율성 향상 ▷직장인·소상공인을 위한 전문상담센터 시범 운영 등을 제시했다. 김은희 기자