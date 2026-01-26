하이트진로는 ‘일품진로 마일드(사진)’의 패키지를 새단장한다고 26일 밝혔다.

‘일품진로 마일드’는 프리미엄 증류식 소주 브랜드 일품진로의 저도수(알코올 도수 16.9도) 제품이다. 지난해 부드럽고 가볍게 즐기고 싶은 소비자 니즈에 맞춰 출시했다.

이번 리뉴얼은 ‘부드러운 맛’과 ‘프리미엄 감성’ 두 가지를 전달하는데 중점을 뒀다. 특히 ‘에메랄드 그린’ 색상을 적용해 제품의 정체성과 가치를 시각적으로 표현했다. 용량, 주질, 가격은 그대로다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “일품진로의 깊이 있는 풍미를 유지하면서 고유의 정체성을 명확히 하고자 리뉴얼을 단행했다”며 “대한민국 대표 증류식 소주 브랜드로 앞으로도 국내 프리미엄 소주 시장을 견인할 것”이라고 전했다.

한편 하이트진로는 지난해 7월 ‘일품진로 오크25’와 ‘일품진로 오크43’ 패키지를 리뉴얼했다. ‘일품진로 오크25’는 오크통 원목의 색상을 표현한 베이지 색상을, ‘일품진로 오크43’은 고도수 블렌딩 특성을 강조한 블랙 색상을 적용했다. 박연수 기자