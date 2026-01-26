[헤럴드경제=이명수 기자]225만명의 구독자를 보유한 유튜버 올리버쌤이 고심 끝에 한국행을 포기했다고 밝혔다.

올리버쌤은 지난 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘죄송합니다. 한국에 갈 수 없게 됐습니다’라는 제목의 영상을 게시하며 최근 불거진 논란과 가족사를 둘러싼 솔직한 심경을 전했다.

그는 “지난 영상 이후 수천 개의 댓글로 한국으로 오라는 응원을 받았다”며 “그 마음이 정말 고마웠다”고 말했다.

이어 “한국은 나에게 두 번째 집이다. 8년 동안 살았고 여전히 강한 연결감을 느낀다”며 한국에 대한 애정을 드러냈다.

다만 일부에서 제기된 ‘의료보험 무임승차’ 의혹에 대해서는 분명히 선을 그었다.

영상에 함께 출연한 올리버쌤의 아내는 “의료보험을 무임승차하려는 생각은 단 한 번도, 1%도 해본 적이 없다”고 강조했다. 이에 올리버쌤 역시 고개를 끄덕이며 동조하는 모습을 보였다.

아내는 “부모님들이 나이가 들면서 건강 문제가 현실로 다가온다”며 “한국에 계신 부모님도 미국에 계신 부모님도 모두 마음에 걸린다”고 털어놨다.

올리버쌤 가족이 한국행을 접게 된 가장 큰 이유는 미국에 홀로 남게 될 어머니 때문이었다. 그는 “일흔이 넘은 어머니가 넓은 부지를 혼자 관리해야 하는 상황”이라며 “주택 보험료와 유지 비용이 매년 감당하기 어려울 만큼 오르고 있다”고 말했다. 그러면서 “이건 선택의 문제가 아니라 가족의 현실”이라고 덧붙였다.

앞서 올리버쌤은 지난해 12월 ‘한국인 와이프와 미국 이민 8년 차…이제는 진짜 포기합니다’라는 제목의 영상을 통해 미국 생활의 어려움을 토로한 바 있다.

특히 높은 의료보험 비용 등 미국 의료시스템에 대한 불만을 제기한 이후 온라인상에서는 올리버쌤 부부가 한국으로 돌아올 것이라는 추측과 함께 한국 의료시스템에 무임 승차하려는 것 아니냐는 악성 댓글이 이어지기도 했다.

한편 올리버쌤은 과거 한국에서 영어 강사로 활동하다 유튜버로 전향했으며, 2016년 한국인 아내와 결혼해 두 딸을 두고 있다. 2018년부터는 미국에 거주하며 콘텐츠 활동을 이어가고 있다.