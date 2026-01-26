[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당은 더불어민주당 측에서 언급한 합당 방식이 사실상의 ‘흡수합당론’으로 비치는 것에 대해 유감을 표했다.

서왕진 원내대표는 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 조승래 민주당 사무총장의 전날 발언에 대해 “본격적인 통합 논의 시작 전에 오해가 형성되는 것에 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다.

조 사무총장은 전날 기자간담회에서 ‘민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당의 DNA도 잘 섞이게 될 것’이라는 입장을 밝힌 바 있다.

서 원내대표는 “이 언급은 당명 고수 의견과 함께 흡수합당론으로 해석되고 있다”며 “통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치 연합이 돼야 한다”고 강조했다.

이어 “‘시스템 에러’를 불러일으키는 DNA를 제거하고 새로운 혁신의 DNA를 만드는 과정이어야 한다”며 “혁신당의 DNA가 훼손되지 않고 거대하게 증폭될 수 있는 길이면, 그것이 국민께 희망이 제시하는 길이라면 어떤 가능성도 배제하지 않고 치열하게 고민하겠다”고 말했다.

조국 대표 역시 정책적 선명성을 부각하며 ‘혁신당의 독자적 DNA 보존’에 대한 의지를 드러냈다. 조 대표는 “이재명 대통령의 다주택자 양도세 중과 유예 종료 방침에 동의한다”고 밝히면서도 “이것만으로는 부족하다”며 토지공개념 3법의 제·개정 추진을 강조했다.