351억원으로 총 3000대 구매 보조

26일부터 접수…승용 최대 893만원

울산시가 대기환경 개선을 위해 올해 모두 3000대의 전기자동차에 대해 구매보조금 등으로 지원하는 사업을 추진한다. 사진은 AI 생성 이미지.
울산시가 대기환경 개선을 위해 올해 모두 3000대의 전기자동차에 대해 구매보조금 등으로 지원하는 사업을 추진한다. 사진은 AI 생성 이미지.

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 내연기관차의 전기자동차 전환을 통한 대기환경 개선을 위해 올해 351억원의 예산으로 전기자동차 보급 사업을 추진한다.

올해는 차종별 구매보조금 및 추가지원금뿐만 아니라 내연기관차를 전기자동차로 대체하는 경우에도 최대 130만원을 지원한다. 신청 접수는 26일부터 시작한다.

지원 규모는 ▷승용 2480대 ▷화물 500대 ▷승합 20대 등 모두 3000대로, 이번 상반기에는 2100대를 지원한다. 상반기 지원 내용은 ▷승용 1736대 ▷화물 350대 ▷승합 소형(개인) 8대·어린이통학 6대이다.

구매보조금은 연비, 주행거리 등 차량 성능에 따라 차등 지원한다. 1대당 최대 보조금은 ▷승용 893만원 ▷화물 1885만원 ▷승합(소형) 1912만원 ▷승합(어린이 통학용) 1억806만원이다.

신청 자격은 구매신청 접수일 기준 60일 이상 울산시에 주소를 둔 시민, 울산시 내 사업장이 위치한 법인 및 기업이다. 신청은 구매자가 자동차 제작·수입사와 구매계약을 체결한 뒤 제작·수입사가 기후에너지환경부 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 하면 된다.

전환지원금은 소유 내연기관차를 폐차 또는 판매하고 전기자동차를 구입하면 국비 100만원에 추가로 시비 30만원을 더해 최대 130만원을 지원하는 방식이다.

청년 첫 구매자는 국비 보조금 20% 추가 지원, 다자녀가구는 자녀 수에 따라 100만원에서 최고 300만원까지 지원, 농업인은 국비 보조금 10% 추가 지원한다.

또 울산공장에서 생산되는 승용 차종에 한해 차종별 시비 보조금에 추가 30%를 더해 지원하고, 제작사에서도 일정 금액을 추가 할인할 예정이다.


cityblue@heraldcorp.com