전문매체 앙트러프러너 평가…국내 브랜드 중 유일 ‘톱30’ 지난해 77개점 오픈, 매출 30% 성장…“소비자 접점 늘려”

[헤럴드경제=김진 기자] 파리바게뜨는 미국 비즈니스 전문매체 ‘앙트러프러너(Entrepreneur)’가 발표한 ‘2026 프랜차이즈 500’에서 종합 순위 29위, 베이커리 카페 부문 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.

파리바게뜨는 2024년 61위에서 2025년 42위, 올해 29위로 매년 순위를 끌어올리며 ‘톱30’에 진입했다. 올해 ‘톱30’에 이름을 올린 국내 브랜드는 파리바게뜨가 유일하다.

‘프랜차이즈 500’은 포브스, 포춘과 함께 미국을 대표하는 비즈니스 매거진인 앙트러프러너가 1980년부터 발표해 온 지표다. 매년 북미 지역에서 프랜차이즈 사업을 운영하는 브랜드를 대상으로 성장세, 인프라, 마케팅, 경쟁력, 재무 안정성 등 150개 이상의 세부 항목을 종합 평가한다. 올해는 북미 지역에 본사를 두고 최소 10개 이상의 매장을 운영 중인 1354개 브랜드가 대상이었다.

파리바게뜨는 작년에만 북미에서 77개 매장을 새로 열었다. 현재 운영하는 매장은 285개에 달한다. 작년 체결한 100여 건의 임대 계약과 약 300건의 개발 계약을 바탕으로 올해는 북미 전역에 150개 이상의 매장을 추가 출점할 계획이다.

안정적인 매출 흐름도 성장세를 뒷받침하고 있다. 파리바게뜨는 2019년 1분기부터 지난해 4분기까지 20분기 연속 매출 성장세를 기록했다. 지난해 미국 매출은 전년 대비 약 30% 증가했다. 9월에는 미국 텍사스에 약 2만8000㎡ 규모의 제빵공장 착공에 들어갔다. 2029년 완공되는 시설은 현지 맞춤형 품질 경쟁력을 강화하는 핵심 거점으로 기능한다.

대런 팁튼 파리바게뜨 미주법인 최고경영자(CEO)는 “프랜차이즈 500은 업계에서 가장 권위 있는 지표로 평가받고 있다”며 “이번 성과는 파리바게뜨의 글로벌 프랜차이즈 사업 모델이 경쟁력과 성장 가능성을 인정받은 결과”라고 말했다.

한편 파리바게뜨는 미국 현지 소비자를 공략하기 위한 마케팅을 적극적으로 펼치고 있다. 작년에는 2년 연속 뉴욕 록펠러센터 크리스마스트리 점등식에 참여해 홀리데이 시즌 케이크를 선보였다. 뉴욕 타임스스퀘어 대형 전광판 광고와 CBS ‘드류 베리모어 쇼’를 통한 굿즈 소개 등 미디어 접점도 확대했다. LA를 연고로 한 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 ‘로스앤젤레스 FC(LAFC)’와 국내 식품외식업계 최초로 스폰서십을 체결하고, 글로벌 스포츠 마케팅에도 나서고 있다.