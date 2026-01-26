설 연휴 혼잡 피한 ‘분산 여행’ 수요 공략 수하물 10kg·사전 좌석 지정 무료 혜택

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어서울은 설 연휴 전후에 여행을 계획한 고객에게 항공권 할인과 함께 수하물·좌석 등 실질적인 혜택을 제공하는 프로모션을 마련했다고 23일 밝혔다.

이번 프로모션은 한국에서 출발하는 일본(후쿠오카 제외)과 베트남 노선을 대상으로 하며, 오는 31일까지 진행된다. 해당 기간 동안 편도 총액 기준 최저 10만1600원의 특별 운임이 제공된다.

추가 혜택도 마련됐다. 위탁수하물 10㎏을 무료로 제공하며, 비상구석과 1~3열을 제외한 사전 좌석 지정 서비스도 별도 비용 없이 이용할 수 있다. 이를 통해 탑승객의 편의성과 체감 혜택을 동시에 높인다는 방침이다.

항공권 탑승 가능 일자 등 자세한 내용은 에어서울 공식 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

에어서울 관계자는 “혼잡한 설 연휴를 피해 보다 여유롭고 편안한 여행을 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”며 “수하물과 좌석 등 실제 이용 과정에서 체감할 수 있는 혜택을 통해 만족도 높은 새해 여행이 되길 바란다”고 말했다.