‘일사천리’ TV 입점 및 소상공인 수출 상시 지원 숏폼 홍보·전통시장 상생 등 실효적 성장 돕는다

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑이 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 위해 ‘2026년도 판로지원 사업’을 대대적으로 확대 시행한다고 26일 밝혔다. 이번 사업은 TV홈쇼핑과 모바일은 물론 해외 수출까지 연계한 맞춤형 지원이 핵심이다.

홈앤쇼핑은 ‘2026년도 중소기업·소상공인 판로지원 통합 공고’를 사전 안내하고, 선정된 상품을 TV홈쇼핑 방송에 편성하는 등 연내 집중 지원할 계획이다.

국내 판로지원 분야에서는 대표 사업인 ‘일사천리’를 통해 오는 2월부터 5월까지 지자체 및 유관기관과 협력해 TV홈쇼핑 생방송 노출을 지원한다. 모바일 판로지원의 경우 중소기업·소상공인 전용 매장 입점을 연중 상시 운영하며, 다양한 테마별 영역을 통해 상품 노출 기회를 극대화한다.

해외 시장 진출을 희망하는 기업을 위한 지원책도 강화됐다. ▷상품 직매입 수출 ▷K-뷰티·푸드 등 K우수상품 수출 지원 ▷국내외 박람회 참가 지원 등 수출 토탈 서비스를 연중 상시 제공한다. 또한 ‘일사천리 아카데미’를 운영해 방송 실무 컨설팅과 교육을 제공함으로써 소상공인의 자생력을 높일 계획이다.

지역 경제 활성화를 위한 ‘전통시장 소상공인 살리기 프로그램’도 이어진다. 홈쇼핑과 모바일 채널을 연계해 전통시장 상품의 판매를 돕는 방식이다. 특히 최근 트렌드에 맞춰 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 숏폼 형태의 홍보 영상 콘텐츠 제작 지원 사업도 병행한다.

김재진 홈앤쇼핑 경영부문장은 “이번 통합 판로지원 사업은 소상공인이 실질적인 매출 성과를 창출하고 지속 성장할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 소상공인의 든든한 동반자로서 판로 확대와 경쟁력 강화를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.