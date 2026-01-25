[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]주호영 국회부의장이 25일 6·3 지방선거에서 대구시장 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다.

주 부의장은 이날 동대구역광장 박정희 전 대통령 동상앞에서 기자회견을 열고 “대한민국 산업화와 근대화의 상징인 박정희 대통령의 길 위에서 대구를 다시 일으켜 세우겠다”며 차기 대구시장 출마를 공식화 했다.

이어 국민의힘 대구시당 당사에서 열린 기자간담회에서 주 부의장은 “대구경북 행정통합은 현재 거론되는 대전·충남, 광주·전남 등 타 지자체보다 가장 먼저 자발적으로 추진돼 상당한 진척이 있었지만 대구시장의 중도 사퇴로 교착 상태를 맞았다”고 했다.

따라서 “대구경북 통합은 충분한 논의와 주민 동의를 받는 것이 순리이긴 하지만 만약 다른 지자체가 통합 단체장을 먼저 뽑는다면 다른 지자체는 4년 동안 통합이 늦춰질 것”이라며 “그렇게 되면 조건이나 중앙정부 권한, 재정지원, 공기업 유치 등 통합 효과는 떨어진다”고 설명했다.

예를 들어 “광주 무등산과 대구 팔공산의 국립공원이 동시에 추진됐지만 무등산은 10년 전 지정이 됐고 팔공산은 일부 반대로 시간을 끌다가 뒤늦게 됐다”며 “이로 인해 무등산에 국비 650억원이 더 투입됐다”고 했다.

그러면서 “버스가 떠날 때는 같이 타는 것이 맞다”며 “4년 뒤에 통합이 되면 분권은 주어질지 모르지만 막대한 재정 지원이나 공기업 우선 이전 등은 어렵게 된다”고 지적했다.

따라서 “먼저 행정통합을 하는 것으로 결정하고 세부적인 문제는 논의하면 된다”며 “모든 사람들이 이해를 맞추기는 어렵고 선통합 후보완으로 가야 한다”고 주장했다.

주 부의장은 특히 통합 청사 소재지가 각 현 도청과 대구시청이 돼야 한다는 논란과 관련해서는 “조정능력, 타협과 양보 능력을 보여야 한다”며 “만약 통합으로 많은 손해를 보는 지역이 있다면 이를 보완하는 조치가 필요한 영역”이라고 말했다.