[헤럴드경제 = 서병기선임기자](사)한국안무저작권협회가 지난 24일 서울 YES24 라이브홀에서 ‘2025 코레오 어워즈(2025 Choreo Awards)’를 개최했다.

올해의 안무가 대상의 영예는 댄스크루 위댐보이즈(WDBZ)가 차지했다. 주요 부문 수상자 및 수상작으로는 ▲올해의 베스트 K-POP 안무: 라이크 제니(like JENNIE) ▲올해의 댄스 스타: 쿄카(KYOKA) ▲올해의 댄서(남): 진(JIN) ▲올해의 댄서(여): 락커지(Locker Zee) ▲올해의 댄스 임팩트: 스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)이 선정되었다.

올해로 2회째를 맞은 ‘코레오 어워즈’는 한국안무저작권협회가 주최하고, 그리고 엔터테인먼트, 댄스트럭트, 원밀리언이 주관하는 시상식이다. 안무저작권의 사회적 가치와 안무가들의 창작 성과를 격려하고 조명하기 위해 마련되었으며, K-댄스를 이끌어 온 안무가와 업계 관계자들이 한자리에 모여 의미를 더했다.

행사는 레드카펫과 리셉션을 시작으로, 지난 한 해 대중문화 전반에 강한 인상을 남긴 안무와 안무가들을 시상하는 본 시상식과 축하 무대로 이어졌다. 이번 행사는 K-컬쳐 산업의 주요 축인 안무의 가치를 높이고, 안무가의 권리와 산업적 위상에 대한 공감대를 넓혔다는 평가를 받았다.

한국안무저작권협회는 “코레오 어워즈는 단순한 시상식을 넘어, 안무가의 창작이 정당하게 존중받는 환경을 만들기 위한 출발점”이라며 “앞으로도 안무저작권에 대한 인식 개선과 제도적 기반을 마련하는데 지속적인 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편 이번 행사는 팀세임(TEAM SAME), 피초(picho), 포디(FODI), 하파크리스틴, 바렌, 몬스터겔, 롯데칠성의 후원 및 협찬으로 함께했다.

코레오 어워즈는 향후에도 안무가와 대중, 산업을 잇는 플랫폼으로서 K-댄스의 현재와 미래를 조명하는 행사로 발전해 나갈 계획이다.

<2025 코레오어워즈 부문별 수상자>

1. 올해의 안무가 대상 : 위댐보이즈(WDBZ)

2. 올해의 베스트 K-POP 안무 : Choreography by 위댐보이즈(WDBZ) - Vata, Ingyoo / Silvergun

Performance Directing by 위댐보이즈(WDBZ) - Vata, Ingyoo / Silvergun

3. 올해의 스페셜 K-POP 안무 : Choreography by 리에하타(RIEHATA) / 권트윈스(Kwontwins) – 드기, 도니(DEUKIE, DONY) / 레난(Renan)

Performance Directing by 권트윈스(Kwontwins) - 드기, 도니(DEUKIE, DONY)

4. 올해의 K-POP 안무 디스커버리 :Choreography by 하성진 / 리정(Leejung)

5. 올해의 베스트 댄스 퍼포먼스 : - 팀 넛츠(Team Nuts)

6. 올해의 스페셜 댄스 퍼포먼스 : <2025 DIVER : 뭍으로> - 잠수부

7. 올해의 베스트 댄스필름 : <몽경(夢境) – 꿈의 경계에서> - ‘허니제이(Honey J)’ of ‘범접(BUMSUP)’

8. 올해의 스페셜 댄스필름 : - ‘말리(Marlee)’ of ‘모티브(MOTIV)’

9. 올해의 베스트 남성 댄서 : ‘JIN(진)’ of ‘Funk in the Heart(펑크 인 더 하트)’ -

10. 올해의 베스트 여성 댄서 : ‘Locker Zee(락커지) of NON-STOP(논스톱)’ -

11. 올해의 댄스 챌린지 : 카니(Kany) - <매끈매끈하다 챌린지>

12. 올해의 댄스 스타 : ‘쿄카(KYOKA)’

13. 올해의 댄스 임팩트 : 스튜디오 춤(STUDIO CHOOM)