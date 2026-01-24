[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 지난 23일 군청 중회의실에서 신성장동력 사업 발굴과 지역 경기 활성화를 위한 ‘2027년도 국가투자예산 발굴 보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 주요 사업 부서장 등 관계자 30여 명이 참석한 가운데 총 60건, 1760억원 규모의 국·도비 확보를 목표로 신규 투자 사업의 타당성을 검토하고 정부 예산 편성 일정에 따른 단계별 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

군은 특히 군민의 생활 여건 개선을 위한 생활 SOC 사업과 베트남밸리 연계 사업을 중점 투자 분야로 선정했다.

주요 사업으로는 거촌지구 재해위험 개선 지구 정비사업(403억원), 국립산림안전원 건립 사업(400억원), 지역활력타운 조성사업(194억원), 춘양면 의양지구 우리동네 살리기 사업(84억원), 화산이씨 연대기 AI 영상 제작(29억원) 등이 포함됐다.

봉화군 관계자는 “지역의 지속 가능한 성장 기반을 구축하고 안정적인 재정을 운영하기 위해 국가 예산 확보가 필수적인 만큼 중앙부처와의 네트워크를 강화하고 정부 예산안 편성 일정에 맞춰 국회 및 관계 부처를 수시로 방문하는 등 건의 활동을 지속하겠다”고 말했다.