[헤럴드경제=김성훈 기자] 프로야구 선수 출신 양준혁이 포항에서 방어 양식으로 성공한 근황을 전했다.

양준혁은 23일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서 자신의 방어 양식장을 선보였다.

3000평 규모의 초대형 양식장에 1만여 마리의 방어가 헤엄치는 모습에 다른 출연진들은 입이 떡 벌어졌다. 방어 하루 먹이에 드는 비용만 200만원이라며, 매일 1톤 트럭 가득 산다고 한다.

양준혁은 “축제식 양식장은 우리나라에 11개뿐”이라고 자부심을 드러냈다. 축제식 양식장은 바닷가 안쪽 바다에 둑을 쌓아 물막이를 하고 수문을 설치해 바닷물을 가두어 어류 등을 기르는 전통적인 방식의 양식장이다.

양식업을 한 지 25년 됐다는 양준혁은 “줄돔, 우럭, 광어 등을 했다가 다 실패하고 바닥까지 쳤다가 방어를 만나면서 바닥 찍고 올라왔다”라며 “방어를 양식한 지는 5~6년 정도 됐다”라고 말했다. 양준혁은 과거 다른 방송에서도 “선수 시절 벌었던 돈을 다 투자했다가 망하기 직전이었다”라고 말한 바 있다.

양준혁은 2023년 방어로 경매 시장 1등을 차지한 사실도 자랑했다. 그는 “제가 키우는 방어가 최고라고 생각해서 검증받고 싶었다. 방어를 싣고 무작정 노량진으로 갔다. 그 당시에 최고가를 달성했다”며 12kg에 45만 6000원을 기록했다고 밝혔다.

양준혁은 과거 방송에서 “(양식장) 연매출은 30억 정도”라고 밝힌 바 있다. 그는 양식장 외에도 대형 카페와 횟집, 낚시터 등을 운영 중이다.