[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주를 찾은 조국 조국혁신당 대표가 더불어민주당의 합당 제안에 “이제 논의가 시작된 단계”라며 신중한 입장을 보였다.

조 대표는 23일 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 광주시민단체협의회와의 간담회에서 합당 관련 질문에 이같이 밝혔다.

조 대표는 “정청래 대표가 ‘썸을 타자’고 한 제안인데, 벌써 결혼해서 출산하는 상황까지 이야기할 단계는 아니다. 모든 가능성은 열려 있다”면서 “각 당에서 충분한 의견 수렴 절차를 거칠 것”이라고 말했다.

이어 “민주당과 조국혁신당의 비전은 90％ 이상 일치하지만 정치개혁과 관련해 민주당이 소극적이거나 반대해 온 여러 주장이 우리 당의 독자적 정치적 DNA였다”며 “계엄 문제, 공직선거법 2인 선거구제 폐지, 개헌, 토지공개념 등 핵심 가치를 포기하지 않겠다”고 밝혔다.

아울러 “합당 문제가 이 가치들과 배치되거나 대치된다고 생각하지 않는다”며 “이 가치를 실현하는 하나의 수단으로 합당을 논의하는 것이지 정치개혁을 포기하라는 통합이라면 (합당을) 선택하지 않겠다”고 강조했다.

조 대표는 최근 속도를 내고 있는 광주·전남 행정통합에 대해선 “국가 균형발전 차원에서 찬성하지만 재정 분권과 농촌 소외 방지 장치가 필요하다”고 말했다.