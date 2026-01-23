수출입 통관 간소화 등의 혜택 주어져 국내 반도체 기업에 장비 신속 공급 기대

[헤럴드경제=김현일 기자] 램리서치코리아가 국제 무역규정 준수 및 공급망 안정성 노력을 인정 받아 관세청으로부터 수출입 안전관리 우수업체(이하 AEO) 인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

AEO 인증은 세계관세기구(WCO) 기준에 따라 법규 준수도, 내부 통제 시스템, 재무 건전성, 안전관리 등의 요건을 충족한 기업에게 부여한다. 인증 받은 기업에겐 수출입 통관 절차 간소화 등의 혜택이 주어진다.

램리서치코리아는 산업통상자원부가 지정한 자율준수 무역거래자(CP)에서 최고 등급인 AAA 등급을 보유하고 있다. 이번에 AEO 인증도 획득해 수출 통제 준수와 물류 보안 분야에서 높은 신뢰도를 갖춘 기업임을 다시 한번 입증했다.

램리서치코리아는 이번 AEO 인증으로 다양한 행정상 우대와 통관 절차 간소화 등의 혜택을 누리게 된다. 이를 통해 국내 반도체 기업들에게 주요 반도체 장비와 부품을 보다 신속하고 안전하게 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박준홍 램리서치코리아 대표는 “강화된 물류 보안 체계를 바탕으로 고객에게 첨단 장비와 설루션을 신속하고 안정적으로 공급하고, 반도체 생태계에서 신뢰받는 파트너로서의 역할을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.