반려동물 펫케어 브랜드 허레이(Hurray)’를 운영하는 주식회사 월더(대표 황혜진)가 세계적인 5성급 럭셔리 호텔 콘래드 서울(Conrad Seoul)과 손을 잡고 반려동물 동반 투숙 경험의 새로운 지평을 연다.

글로벌 럭셔리 호텔과 프리미엄 펫케어의 만남

콘래드 서울이 새롭게 선보이는 ‘2026 펫 메종(Pet Maison)’ 리뉴얼 론칭의 핵심 파트너로 선정된 허레이는, 이번 협업을 통해 자사의 독보적인 제품력과 브랜드 가치를 다시 한번 입증했다. 세계적인 수준의 서비스와 까다로운 품질 기준을 지닌 5성급 호텔이 국내 펫 브랜드와 직접적인 협업을 진행하는 것은 매우 이례적인 성과로, 이는 허레이가 추구하는 반려동물 ‘안심 케어’ 철학이 하이엔드 시장에서도 최고 수준으로 인정받았음을 의미한다.

오직 콘래드 서울 투숙객을 위한 ‘허레이 릴렉싱 케어 키트’ 5종 단독 공개

이번 협업의 백미는 오직 콘래드 서울 펫 메종 투숙객만을 위해 특별히 구성된 **‘허레이 릴렉싱 케어 키트’**다. 단순히 구색을 맞춘 어메니티를 넘어, 호텔의 ‘올데이 웰니스 프로그램’에 맞춰 반려동물이 투숙 기간 중 최상의 편안함을 느끼고 전문적인 관리까지 받을 수 있도록 5종의 프리미엄 제품으로 구성되었다.

• 허레이프로 세럼 더마 미스트: 무려 89% 함유된 편백수와 병풀 추출물이 피부장벽을 탄탄하게 채워준다.

• 허레이프로 아이케어 패드: 민감한 눈가 주변을 자극 없이 청결하게 관리해 주는 부위별 케어 솔루션이다.

• 허레이 프리미엄 배스 타올: 극강의 부드러움과 흡수력으로 목욕 후 반려동물의 체온 유지와 안정을 돕는다.

• 허레이 생분해 배변봉투: 환경까지 생각한 친환경 소재로 도심 속 산책의 품격을 더한다.

• 콘래드 서울 반려동물 릴렉싱 안대: 낯선 호텔 환경에서도 깊은 숙면을 취할 수 있도록 콘래드 서울만을 위해 단독 제작된 스페셜 굿즈이다.

최고의 시설과 제품이 선사하는 ‘5 WELL Journey’

허레이의 프리미엄 펫케어 제품군은 콘래드 서울의 업그레이드된 펫 전용 객실과 만나 완벽한 시너지를 낸다. 투숙객은 객실 내 마련된 펫 전용 히노키 욕조에서 스파를 즐기고, 펫 드라이룸을 통해 건조를 마친 후 본격적인 케어 단계로 이어간다. 이는 놀이부터 휴식까지 이어지는 콘래드 서울의 ‘5 WELL Journey’(Play, Glow, Treat, Sleep, Eat WELL) 중 특히 Treat WELL(웰니스)단계를 한 차원 높이는 역할을 한다.

프리미엄 펫 문화의 새로운 랜드마크

주식회사 월더의 황혜진 대표는 “세계적인 럭셔리 호텔인 콘래드 서울과의 협업은 허레이의 품질이 글로벌 스탠다드에 부합함을 보여주는 중요한 이정표”라며, “이번 파트너십을 통해 반려동물과 보호자가 5성급 호텔에 걸맞은 차별화된 웰니스 케어를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

콘래드 서울 관계자 또한 “2026 펫 메종은 반려견이 실제로 얼마나 편안하게 머물 수 있는지가 가장 중요한 기준이었다”며, “’허레이 릴렉싱 케어 키트’는 콘래드 서울이 지향하는 프리미엄 펫케어 경험을 완성하는 요소 중 하나가 될 것”이라고 전했다.