울주군 배 품종 다양화·수해복구 지원 등 사회공헌

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 ‘2025 농어촌환경사회지배구조(ESG)실천인정제’에서 우수기업으로 선정돼 동반성장위원장 표창을 받았다고 23일 밝혔다. 공사 최초로 해당 제도의 인증기관에 이름을 올린 LH는 농어촌 지역 상생과 지속가능한 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

농어촌ESG실천인정제는 농림축산식품부, 해양수산부, 대·중소기업·농어업협력재단이 공동 주관하는 제도로, 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 분야에서 농어업·농어촌과의 상생협력을 실천한 기관을 선정해 포상한다. 올해는 공공부문 51개 기관 중 4개 기관만이 우수기업 표창을 수상했다.

LH는 2024년 농어촌 상생협력기금 2억5000만원을 울주군의 배 품종 다양화 사업에 지원해 지역 농가의 지속가능한 소득 기반 마련에 기여했다. 또한 특별재난지역 수해복구를 위한 긴급 구호물품 1억9000만원 상당을 지원하고, 농어촌 저소득 아동에게 농촌사랑상품권 800만원어치를 전달하는 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다.

이 같은 공로를 인정받아 LH는 ▷농어촌 환경 이슈를 반영한 계획 수립(E) ▷지역사회 및 이해관계자 대상 지원 활동(S) ▷농어촌 협력을 위한 전담조직 구성(G) 등 평가 전 부문에서 만점을 획득했다.

LH 관계자는 “앞으로도 ESG 경영 노하우를 바탕으로 농어촌 지역 활성화를 위한 다양한 사업을 추진하고, 지역 균형 발전을 위한 공공기관의 역할에 충실하겠다”고 전했다.