삼일회계법인 부대표 후 삼천리 사장·한화갤러리아 사외이사 재직 “침체된 부동산 시장에 미래 제시”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 이태호 삼천리 미래사업 사장이 사단법인 서울부동산포럼(SREF)의 제9대 회장으로 취임했다.

서울부동산포럼은 22일 서울 양재동 엘타워 루비홀에서 ‘제23차 정기총회 및 제9대 회장 취임식’을 열고 이 사장을 회장으로 선임했다. 이날 행사는 제8대 송종헌 회장(GRE자산운용 대표) 이임식에 이어 이 회장 취임식 순으로 진행됐다. 서울부동산포럼은 부동산 개발, 금융, 학계, 법률 등 부동산 산업 각 분야 전문가들이 모인 단체다.

이 신임 회장은 연세대학교 경영학과를 졸업하고 서울대학교 경영학 석사, 수원대학교 건축공학 박사 학위를 취득한 전문가다. 삼일회계법인 부대표를 역임했으며, 현재 삼천리 미래사업 사장과 한화갤러리아 사외이사로 재직 중이다.

특히 이 회장은 대한축구협회 감사, LH공사 사업전략자문위원, 국민연금 대체투자심의위원, 주택도시기금 자산운영위원 등 공공과 민간을 넘나드는 다양한 자문 활동을 통해 부동산 금융과 개발 분야에서 전문성을 인정받았다.

이태호 신임 회장은 취임사에서 “최근 침체된 부동산 시장 환경 속에서 서울부동산포럼이 부동산산업의 미래를 제시하고 회원 간 지식 공유의 핵심 거점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “회원들의 적극적인 참여를 바탕으로 포럼의 위상을 높이고 부동산 산업의 건전한 발전에 기여하겠다”는 포부를 밝혔다.