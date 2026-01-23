지난해 1월 1일부터 11월 30일까지 모금 캠페인 진행 보훈부 대상자 선정…대한적십자사 성금 모금 및 집행

[헤럴드경제=전현건 기자] 국가보훈부는 대한적십자사와 기초생활수급자 등 생활이 어려운 취약계층 독립유공자 후손 400명에게 4억원의 생계비를 지원한다고 23일 밝혔다.

대한적십자사는 지난해 창립 120주년과 광복 80주년을 맞아 경제적 어려움속에서 생활하고 있는 독립유공자 후손에게 실질적인 지원을 제공하기 위해 지난해 1월 1일부터 11월 30일까지 모금 캠페인을 진행했다. 이에 후원금 4억원을 달성하고 이날 생계비를 지원할 예정이다.

이번 생계비 지원은 보훈부가 취약계층 독립유공자 후손 지원 대상자를 선정했고, 대한적십자사는 성금 모금 및 집행 등 사업 수행을 맡아 진행했다.

권오을 보훈부 장관은 “생활이 어려운 독립유공자 후손 지원에 관심을 갖고 캠페인에 나서 준 대한적십자사에 감사드린다”며 “보훈부는 두터운 지원을 통해 ‘보훈 사각지대’를 최소화해 희생과 헌신에 합당한 보상을 넘어 충분한 보상이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.