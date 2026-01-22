“지도부 논의 과정·당원 사전 의견 청취 없어” “당원주권정당이라면서…명백한 자기모순” “명분·실리 없어…당대표 연임 포석 의구심”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 22일 급작스레 6·3 지방선거 전 조국혁신당과 합당 제안을 띄우자 당내에서는 “일방 추진”이라는 반발이 쏟아졌다. 정 대표가 당 지도부와 사전 교감 없이 합당 논의를 추진한 건 그간 당원 주권을 강조해 왔던 것과 배치된다는 것이다. 이재명 대통령의 신년 기자회견, 코스피 5000 돌파와 맞물리면서 ‘자기 정치’에 나섰다는 의구심도 분출됐다.

정 대표는 이날 예정에 없던 긴급 기자회견을 열기 20분 전에 최고위원회를 소집해 합당 추진을 공유했다. 최고위원들은 당원들이 선출한 지도부 내부에서조차 공유하지 않은 건 당원주권주의에 부합하지 않는다며 공개 반발했다.

강득구 최고위원은 혁신당과 합당 제안에 “최고위원으로서 깊은 자괴감과 심한 모멸감을 느꼈다”며 강하게 비판했다. 강 최고위원은 자신의 페이스북에 “당대표는 본인의 결단이라고 했지만 그 결단에 이르기까지 지도부 논의 과정은 전혀 없었다. 당연히 당원들의 사전 의견 청취도 없었다”고 적었다.

황명선 최고위원은 정 대표가 재추진하는 ‘1인1표제’를 가리키며 “정작 당의 중대한 의사결정에서 당원을 배제하는 것은 명백한 자기모순”이라고 직격했다. 그는 “당의 진로를 좌우하는 합당은 지도부와 협의를 거쳐 당원의 총의를 묻고 당원의 뜻에 따라 결정돼야 한다”며 “최고위원들마저 오늘 아침 갑작스레 소집된 비공개 최고위원회에서 통합 소식을 처음 접했다는 사실만으로도 추진 과정의 문제가 드러난다”고 했다.

“李대통령 성과에 찬물”…鄭 자기정치 의구심도

이언주 최고위원은 논의 절차뿐 아니라 합당 자체에 반대 뜻을 드러냈다. 지선에서 얻을 실익이 없고 오히려 보수진영의 결집을 부추길 수 있다는 이유다. 이 최고위원은 페이스북에 “원내 전략이나 선거 전략 어느 측면에서 봐도 이렇게 갑작스럽고 독단적인 합당 제안은 아무런 명분도, 실리도 없다”며 “이번 합당 제안이 당의 미래보다는 당대표 개인의 정치 일정, 특히 연임을 염두에 둔 포석이라는 의구심을 지울 수 없다”고 적었다.

일각에서는 합당 제안 시점을 놓고 정 대표가 ‘자기 정치’에 나섰다는 비판이 제기됐다. 이훈기 의원은 “어제 대통령의 신년 기자회견이 있었고, 더구나 코스피가 사상 최초로 5000을 달성한 경사스러운 날에 이런 깜짝 발표로 찬물을 끼얹었다”고 지적했다.

박홍근 의원은 “정 대표가 갑자기 조국혁신당과의 합당이라는 초대형 이슈를 여의도 한가운데에 투척했다”며 “대통령께서 외교와 경제의 큰 성과를 내면 번번이 당에서 큰 이슈나 풍파가 일어나 그 의미를 퇴색시키곤 했다. 오늘도 마찬가지다. 이게 벌써 몇 번째입니까?”라고 했다.

이에 대해 박수현 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “전날 합의됐으니 발표하는 것이지, 중요한 문제를 2~3일 미룰 건 아니지 않느냐”고 일축했다. 정 대표와 조 대표는 전날 오후에 만나 양당 합당 논의를 발표하기로 합의했다는 것이다. 또 박 수석대변인은 “조 대표가 정치에 복귀한 시점부터 여러 차례 교감해 온 것으로 알고 있다”고도 설명했다.

“뭉치면 이익” “고독한 결단” 합당 찬성도

중진 의원들을 중심으로 혁신당과 합당 지지 의사도 나왔다. 박지원 의원은 페이스북에 “적극 환영하고 지지한다. 조국 대표의 화답을 간곡히 기대한다”며 “목표가 같으면 함께 걸어야 한다. 뭉치면 더 커지고 이익이다. 우리 모두 ‘친청’이 됩시다”라고 적었다.

이날 진행된 정책 의원총회에서 중진 의원들을 중심으로 찬성 의견이 있었다고 한다. 김영진 의원은 “당 대표의 고독한 결단”이라며 지향점이 같은 양당이 6·3 지선을 함께 치러야 한다는 취지로 발언한 것으로 알려졌다. 남인순 의원은 합당 취지에 공감하면서도 “과거 민주당 합당 시에도 지도부 내부 공유는 됐었다”고 말한 것으로 전해졌다.

민주당과 혁신당은 합당에 관한 당원 의견 수렴 절차에 돌입할 방침이다. 박 수석대변인은 “(합당) 제안은 당 대표의 결단으로 하는 것이고 결정은 당원이 하는 것”이라면서도 “조 대표 답변의 진의를 확인해 봐야겠지만 일단 정 대표의 제안을 수락했기 때문에 당내 절차에 들어갔다고 본다”고 말했다. 혁신당은 오는 24일 의원총회를 열고 26일에는 당무위원회를 열고 합당 논의를 이어갈 예정이다.