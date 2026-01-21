[헤럴드경제=문영규 기자] 2026년을 ‘나주 방문의 해’로 선포한 전남 나주시가 현지 숙박과 더불어 관광지를 방문할 경우 인센티브를 지급하는 제도 등을 도입하고 외부 관광객 유치에 적극 나선다.

21일 나주시에 따르면 시는 나주에서 1박 이상 숙박하고 관광지 1곳 이상을 방문한 타지역 개별 관광객에게 지역화폐 등 인센티브를 지급하는 ‘나주 1박 2득’ 제도를 실시하는 한편, ‘2026 나주방문의 해’ 선포식을 개최하기로 했다.

‘나주 1박 2득 제도’는 팀별로 2∼3인 5만원, 4∼5인 10만원, 6인 이상 13만원을 제공하며 아동 동반 시 2만원을 추가 지원해 최대 15만원을 지역화폐로 지급하는 제도다.

숙박은 오는 3월 1일 이후부터 인정한다. 운영 기간은 예산 소진 시까지다.

세부 기준은 2월 중 공고문을 통해 안내할 계획이다.

내달 26일 서울 코엑스에서 열릴 선포식에선 홍보대사 위촉, 나주 관광 활성화 업무협약 등이 진행될 예정이다.

나주 홍보대사로는 나주 영산포 출신의 배드민턴 선수 안세영, 나주 반남면 출신 배우 정보석, 대한민국 제16대 조리명장이자 넷플릭스 ‘흑백요리사 시즌 1’ 출연자 안유성 셰프가 활동하기로 했다.

한편 나주시는 2월 설맞이 연날리기축제, 3월 나현 작가 전시회, 4월 천년나주목읍성문화축제, 5월 영산포 홍어·한우축제, 6월 뮤지컬 갈라콘서트 ‘영웅’ 공연, 8월 빛가람 하이볼 페스티벌 등 연중행사를 이어간다.

10월에는 나주의 대표 통합축제로 자리매김한 ‘2026 나주영산강축제’가 있다. 국제남도음식문화큰잔치와 전국나주마라톤대회도 축제와 연계해 지역 관광·스포츠 수요도 확대한다.

11월에는 야간 콘텐츠인 빛가람 빛정원 페스타를 통해 체류형 관광을 유도한다.

윤병태 나주시장은 “체류형 관광과 문화, 산업, 생활이 연결되는 생태계를 구축해 대한민국을 대표하는 500만 관광도시로 도약하겠다”고 말했다.