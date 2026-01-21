[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 버거 체인 ‘롯데리아’가 54년 만에 일본 시장에서 사라진다.

21일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 롯데리아는 ‘젯데리아’ 브랜드로 완전히 통합되면서 기존 상호와 간판이 모두 교체될 예정이다.

일본 외식 대기업인 젠쇼홀딩스는 오는 3월을 목표로 일본 내 롯데리아 전 매장을 순차적으로 폐점한 뒤 젯테리아로 전환한다고 밝혔다. 이에 따라 1972년 도쿄 니혼바시 다카시마야에 1호점을 연 이후 54년간 이어져 온 일본 롯데리아 브랜드는 역사 속으로 사라지게 됐다.

젯데리아는 롯데리아의 대표 메뉴인 ‘절품(ZEPPIN) 버거’의 ‘ZE’와 ‘카페테리아(CAFETERIA)’의 ‘TERIA’를 결합한 이름으로, 패스트푸드와 카페의 중간 지점을 지향하는 콘셉트의 브랜드다.

젠쇼홀딩스는 지난 2023년 롯데리아를 인수한 뒤 같은 해 9월 도쿄에 젯테리아 1호점을 개점하며 기존 롯데리아 매장을 순차적으로 젯테리아로 전환해 왔다. 지난해 12월 말 기준 일본 내 매장 수는 롯데리아 106개, 젯테리아 172개 등 총 278개에 달한다. 이는 맥도날드(3025개), 모스버거(1309개), 버거킹(337개)에 이어 일본 버거 체인 가운데 네 번째 규모다.

일본 롯데리아 매장은 2023년 1월 358개에서 2025년 6월 기준 222개로 줄어 약 2년 반 만에 40% 가까이 감소했다. 업계에서는 젠쇼홀딩스가 기존 점포를 활용해 단계적으로 브랜드 전환을 진행한 결과로 보고 있다. 2026년 봄에는 젯데리아 매장 수가 롯데리아를 넘어설 것으로 전망된다.

젠쇼홀딩스는 이번 브랜드 통합을 통해 원재료 공동 구매와 물류 효율화로 원가를 절감하고 매장 운영 효율을 높일 계획이다. 두 브랜드는 그간 ‘절품 치즈버거’ 등 동일한 상품명을 사용해 왔지만 조달·제조·물류 시스템이 달라 빵·패티·소스 등 원재료는 서로 달랐다.

업계에서는 젯데리아의 등장이 일본 패스트푸드 업계의 변화를 상징하는 사례라는 평가가 나온다. 한 업계 관계자는 “외식 시장 경쟁이 치열해진 상황에서 패스트푸드 역시 차별화가 필수가 됐다”며 “젯데리아는 ‘패스트푸드이면서 카페’라는 새로운 포지션을 실험하는 브랜드”라고 말했다.

한편 젠쇼홀딩스는 규동 체인 ‘스키야’를 비롯해 초밥 체인 ‘하마스시’, 패밀리 레스토랑 ‘코코스’ 등 다양한 외식 브랜드를 운영하는 일본 최대 외식 기업이다. 과거 미국 버거 체인 ‘웬디스’를 운영한 이력도 있다.