광나루 한강공원 등에 피클볼장 조성 운동테마 ‘펀스테이션’ 14곳으로 확충

[헤럴드경제=박병국 기자]올해 한강에 피클볼장과 사계절 이용가능한 수영장이 조성된다. 지하철 역사내 시민 누구나 이용할 수 있는 운동테마의 ‘펀스테이션’은 현재 4곳에서 14곳으로 대폭 늘어난다.

서울시는 21일 이같은 내용이 포함된 ‘신년업무보고’를 진행했다. 전날에 부동산, 건설에 이은 2일차 업무보고다. 이날 보고는 미래한강본부·문화본부·관광체육국·디자인정책관이 대상으로 진행됐다.

‘미래한강본부’는 올해를 한강이 ‘글로벌 Top5 도시 서울’을 견인하는 핵심 동력으로 거듭나는 원년으로 삼고 ‘그레이트한강 프로젝트’를 차질없이 추진하겠다고 밝혔다. 광나루 한강공원 기존 축구장 부지에 피클볼 코트 14면을 만드는 것을 시작으로, 잠실여의도에도 야외 헬스장과 함께 피클볼 시설을 확충하기로 했다. 또한 기존 헌강 수영장을 재정비해 사계절 즐길 수 있는 수영장으로 바꾼다. 이와함께 뚝섬 자벌레를 체험형 복합문화공간 ‘한강플플’로 업그레이드하기로 했다 한강버스와 연계한 핵심 문화 거점으로 기능을 확장하겠다는 구상이다. 또 한강버스 운행 본격화를 통해 안정적 수상교통시대를 열고 선제적인 안전 인프라 정비와 편의시설 확충으로 한강을 글로벌 수상 관광 거점으로 육성한다.

문화본부는 문화소외지역인 강북권과 서남권에 제2세종문화회관을 비롯해 시립도서관·미술관 등 문화인프라를 확충한다. 이와 함께 여의도·뚝섬 등 한강을 무대로 한 ‘스테이지 한강’ 공연, 도심·고궁·박물관에서 진행되는 ‘야외 오페라’, ‘퇴근길 콘서트’ 등을 포함해 양질의 예술공연을 연간 3700회 확대 운영할 계획이다.

이외에도 서울청년문화패스 지원 대상을 지난해 3만명에서 5만명으로 확대하고 신청방법을 연중상시로 개선, 청년들의 문화 접근성도 높인다.

관광체육국은 사계절 내내 시민과 관광객이 즐길 수 있는 축제와 문화 콘텐츠를 통해 서울을 ‘머물고 싶은 매력 도시’로 도약하겠다는 구상이다.

한강을 주무대로 하는 서울스프링페스타를 비롯해 글로벌 여름 축제 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종축제’, 미식의 계절 가을을 대표하는 ‘서울바비큐페스타’와 ‘서울미식주간’ 및 공연예술의 정점인 ‘어텀페스타’를 통해 서울만의 ‘매력’을 전세계에 알릴 계획이다.

아울러 ‘더건강한 서울 9988’ 실현을 위해 서울 전역을 하나의 운동장으로 만드는 ‘운세권’ 프로젝트도 본격 가동한다. 현재 여의나루역 러너스테이션 등 4개 역사에 조성된 운동테마 펀스테이션은 올해 10개소를 추가 조성한다. 잠실, 뚝섬 한강버스 선착장에는 자전거 이용자 전용라운지 ‘한강 자전거장’도 만든다.

또 서울 전역에 어르신 건강증진을 위한 ‘실내외 파크골프장’을 확충하고 학교체육시설 개방으로 지역주민 운동공간도 확충한다. 체육공간부터 운동습관 형성, 전문 코칭서비스까지 ‘서울형 건강패키지’ 모델을 구축한다는 계획이다.

노원구에는 서울 최초 장애인, 비장애인 복합 체육시설 ‘서울어울림체육센터’도 개관한다.

디자인정책관은 시민 일상 속에 공공디자인을 접목, 시민들이 디자인 가치를 체감하도록 한다. 아울러 청계천 야간경관 개선, 남산 360도 전망대 설치, 4대 지천 및 한강공원 공공디자인 접목으로 ‘서울다움’의 가치를 세계로 확산할 계획이다.

이외에도 뚝섬 한강공원 특화조명 설치, 옥수 선착장 일대 ‘빛의 호수’ 구현 등을 통해 시민이 머물고 싶은 수변 경관을 단계적으로 조성할 계획이다.

또 ‘디자인기업 안심보험’을 도입해 디자인기업의 경영 리스크를 줄여 창조적인 결과물 도출도 돕는다.

오세훈 시장은 “한강에서 시작된 도시공간의 변화가 문화·관광·디자인 콘텐츠와 유기적으로 결합될 때 서울의 매력이 더욱 단단해진다”며, “서울의 경쟁력은 시민 일상에서 시작되므로 속도감 있게 정책을 추진해 서울을 ‘세계인이 찾고, 시민이 머무르며, 일상이 풍요로운 도시’로 완성해 나가겠다”고 말했다.