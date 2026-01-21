“배신자 처단하듯 우리 모르는 정보 공개” “대통령, 한쪽 진영 아닌 국가를 대표해야”

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문보고서 재송부 요청과 임명 여부 등에 “아직 어떻게 할 지 결정을 못했다”면서 “다만 본인의 이야기를 (청문회에서) 공개적으로 들어볼 기회를 가지고 그 청문 과정을 본 국민들의 판단을 제가 들어보고 결정하고 싶었는데, 기회마저 봉쇄돼 본인도 아쉽겠지만 저도 참 아쉽다”고 밝혔다.

21일 이 대통령은 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “(이 후보자가) 이렇게 문제가 될 줄 저도 몰랐다. 앞으로 인사할 때 참고해야 되겠다”면서 이같이 말했다.

인사청문회법에 따른 국회의 보고서 채택 시한은 이날(21일)까지다. 국회가 이때까지 보고서를 채택하지 않을 경우 대통령은 10일 이내 재송부를 요청할 수 있다. 재송부 요청에도 국회가 보고서를 제출하지 않으면 대통령이 이 후보자의 임명을 강행할 수 있다.

이 대통령은 “다만 (이 후보자가) 문제가 있어 보이기는 하다”면서 “그러나 거기에 대해서 본인의 해명도 들어봐야 하는 거 아닌가, 한쪽 얘기만 듣고 판단하는 건 그리 바람직하지 않다”고 강조했다.

이어 “청와대 인사검증에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이 있겠지만 유능한 분이라고 판단되고 그쪽 진영(국민의힘)에서 공천을 무려 다섯 번을 받아 세 번씩이나 국회의원에 당선됐고 그동안 아무런 문제가 제기되지 않았다”면서 “그런데 자기들끼리만 알고 있는 정보를 가지고 마치 영화 ‘대부’에서 나오는 배신자를 처단하듯이 우리가 모르는 걸 공개해가면서 공격하면 당사자 문제이기도 하지만 우리로서는 알기 어렵고, 이게 정치인가 하는 생각도 든다”고 말했다.

또 “당선된 순간부터 한쪽 진영이 아닌 국가 전체를 대표해야 된다는 게 제 확고한 생각”이라면서 “그래서 이 기본을 잃지 않으면서 모두가 함께 갈 수 있는 길을 최대한 찾아보고자 한다”고 설명했다.

이 대통령은 계속해서 “(이 후보자 문제는) 이렇게 극렬하게 저항에 부딪힐 줄 몰랐다”면서 “국민 여러분께도 이해해달라는 말씀을 드리기 어려운데, 이런 필요성이 있다는 점에서 일부 용인을 해주시길 바란다. 우리가 편 갈라 싸우긴 했지만 싸움은 끝났고, 함께 모두를 대표하는 통합된 나라로 가야하는 게 대통령이 해야 할 가장 중요한 직무”라고 강조했다.

한편 이 후보자에 대한 청문 절차는 임명동의안이 국회에 제출된 지난 2일로부터 20일 이내인 19일까지 마무리됐어야 했지만, 여야가 이 후보자의 자료 제출 비율 등을 놓고 팽팽히 맞서면서 법정시한을 넘겼다. 하지만 정치적으로 양당 간사가 합의한다면 재송부 기한 이후에도 청문회 개최는 가능하다.

이 후보자 측도 국민의힘과 자료 제출 문제를 두고 공식 논의에 나섰다. 법정기한이 지나면 후보자 측은 자료를 추가 제출할 법적 의무가 없지만, 청문회 개최를 전제로 자료를 보완 제출하는 방식의 협의가 가능하다는 점에서 협상 여지는 남아 있다.

여야가 청문회 개최에 합의할 경우 실제 청문회는 오는 26일 이후에 열릴 가능성도 제기된다. 다만 법정기한 만료로 증인·참고인 채택 절차를 다시 진행해야 하는 상황이다.