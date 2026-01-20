[헤럴드경제=김보영 기자] 200만원 상당의 캐리어가 심각하게 파손됐음에도 국내 항공사가 2000엔(약 2만원) 수준의 보상만 제시했다는 사연이 전해져 갑론을박이 일고 있다.

18일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘이게 뭘까요 제주항공’이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 일본 나리타공항 도착 후 수하물 컨베이어벨트에서 자신의 캐리어가 심각하게 파손된 사실을 발견했다고 밝혔다.

A씨에 따르면 캐리어는 잠금장치가 부서져 열린 채 투명 테이프로 감겨 있었고, 손잡이에는 다른 사람의 이름표가 달린 주황색 밴드가 묶여 있었다. 정상적인 사용이 불가능하다고 판단한 A씨는 즉시 제주항공 직원에게 파손 사실을 알렸으나, 직원은 “사고 경위는 알 수 없고 2000엔을 지급하겠다. 서명하고 가라”고 안내했다.

A씨는 “검색해보니 새 잠금장치 수리비만 8만원 정도였다”며 “원상복구나 수리비 보상을 요청했지만 캐리어 사용 기간이 5년 이상이라는 이유로 2000엔 보상만 가능하다고 했다”고 설명했다. 이어 “파손됐으면 사전에 연락이라도 주거나, 그대로 컨베이어벨트에 올려놓지 말았어야 한다”며 불쾌감을 드러냈다.

해당 캐리어는 리모와의 ‘오리지널 컴팩트 브리프케이스’ 제품으로 시중 판매가는 203만원으로 알려졌다. A씨는 과적 여부에 대해 “옷가지와 고추장, 화장품 정도만 넣었다”고 반박했다.

제주항공 측은 파손 경위에 대한 정확한 규명은 어려우며 추가 보상도 불가하다는 입장이다. 제주항공은 A씨게 보낸 메일을 통해 “캐리어 파손으로 불편을 드린 점 사과드린다”면서도 인천과 나리타 양측 모두에서 캐리어 개장 이력은 확인되지 않았다고 밝혔다.

제주항공은 “해당 캐리어의 구매 시기는 5~6년전이라고 말씀해주시어 정확한 구매 시점은 확인이 불가했다”며 “이에 따라 감가상각 기준 적용이 어려운 점을 근거로 당사는 규정에 따른 수리비 대용 2000JPY 지급으로 안내드렸다”고 설명했다.

그러면서 “현재 추가적인 보상 범위는 없으므로 추가보상은 제공이 어려운 점 양해 부탁드린다”며 “쾌적한 서비스를 제공해드릴 수 있도록 보다 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

이같은 사연이 전해지자 누리꾼 사이에서는 “리모와 캐리어인데 2000엔 준다니 너무 했다”, “수리비는 보상해야 하는거 아닌가”, “리모와 저렇게 부서진 건 처음 본다” 등 비판이 이어졌다.

한 누리꾼은 “저도 제주항공 탔다가 캐리어 박살 났는데 파손보상 2만원 받었다. 그것도 한달 넘어서 받았다”고 비슷한 경험을 공유하기도 했다.

다만 일부 누리꾼은 “캐리어는 소모품으로 생각하는 게 현명하다. 5년 동안 쓰면 집어던지고 여기저기 부딛히면서 내구성 다 된다”, “원래 캐리어의 상태를 알 수 없어 중립이다” 등의 반응을 보이기도 했다.

수하물 파손은 원칙적으로 항공사 책임으로 분류돼 각 항공사의 자체 배상약관에 따라 보상받을 수 있다. 국내 항공사의 경우 국제항공운송협회(IATA) 기준에 맞춰 수화물이 파손될 경우 1년씩 구입가액의 10%를 감가 상각한 비용을 계산해 지원해주고 있다.

여행자보험에 가입한 경우 보험사를 통한 보상 청구도 가능하다. 다만 항공사와 보험사 양측에서 중복 보상을 받을 수는 없어 한 곳을 선택해 절차를 진행해야 한다.