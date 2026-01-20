WEF 개막…글로벌 리더 총집결 트럼프 6년 만에 다시 다보스行 유럽, 트럼프와 담판…덴마크 불참

전세계 정·재계 인사들이 모여 글로벌 현안을 논의하는 제56회 세계경제포럼(WEF) 연차총회가 19일(현지시간) 스위스 휴양지 다보스에서 개막했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2020년 이후 6년 만에 직접 참석한다.

행사 장소 이름을 따 ‘다보스포럼’으로 불리는 이번 WEF 연차총회는 올해 ‘대화의 정신(A Spirit of Dialogue)’을 주제로 닷새간 진행된다. 정상급 특별 연설과 패널 토론 등 200여 개 세션이 예정돼 있지만, 공식 의제보다 개막 이틀 전 트럼프 대통령이 발표한 유럽 8개국 대상 추가 관세 조치를 둘러싼 미·유럽 간 갈등이 더 큰 관심을 끌고 있다.

WEF에 따르면 56회째를 맞은 올해 총회에는 전 세계 130여 개국에서 정치인과 기업인, 국제기구 대표 등 약 3000명이 참석한다. 주최 측은 “정치인 400여 명과 정부 수장급 인사 65명, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 포함한 글로벌 기업 CEO 850명, 기술 선구자 100명이 다보스를 찾는다”며 사상 최대 규모임을 강조했다.

래리 핑크 WEF 공동회장은 “WEF가 새로운 장을 여는 동시에, 어느 때보다 대화가 중요한 시점에 정부와 기업, 비정부기구(NGO) 리더들을 한자리에 모았다”고 말했다.

미국은 지난해에 이어 올해도 다보스를 자국 우선주의를 부각하는 무대로 삼을 전망이다. 트럼프 대통령은 국무·재무·상무·에너지 장관과 스티브 윗코프 특사 등 역대 최대 규모의 대표단을 이끌고 직접 참석한다. 지난해 다보스포럼에서는 화상으로 연설을 대신했다.

올해 트럼프 대통령은 오는 21일 오후 2시 30분(한국시간 밤 10시 30분) 연설에 나선다. 외신들은 그가 미국의 에너지·인공지능(AI) 패권, 우크라이나 전쟁, 베네수엘라 군사 개입, 그린란드 합병 시도 등을 언급할 것으로 예상하고 있다.

먼저 스위스에 도착한 스콧 베선트(사진) 미 재무장관은 19일 다보스에서 기자들과 만나 트럼프 대통령이 예고한 ‘그린란드 관세’를 두고 유럽 국가들이 보복 관세를 검토하는 것에 대해 “매우 현명하지 못하다”고 말했다.

그린란드 군사 훈련에 병력을 파견했다가 미국의 10% 추가 관세 위협에 직면한 유럽 8개국 가운데 독일·프랑스·네덜란드·핀란드 정상과 유럽연합(EU) 집행위원장, 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장도 다보스를 찾는다.

반면 그린란드 갈등의 직접 당사국인 덴마크 정부는 대표단을 파견하지 않기로 했다. 유럽 정상들은 트럼프 대통령과의 회동에서 그린란드 영유권 문제와 추가 관세를 집중 논의할 것으로 보인다. 다만 유럽 내부에서도 대응 수위를 두고 의견이 갈리고 있어 뚜렷한 해법이 도출될지는 불투명하다. EU는 트럼프 연설 다음 날인 22일 회원국 정상회의를 열어 대응책을 논의할 예정이다. 정목희 기자