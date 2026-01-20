‘타이베이 게임쇼 2026’ 참가 ‘인디 하우스’에 브랜드관 운영

스마일게이트는 게임 플랫폼 스토브가 ‘타이베이 게임쇼(Taipei Game Show) 2026’에 참가한다고 20일 밝혔다.

타이베이 게임쇼는 지난 2003년부터 매년 개최돼 온 아시아 태평양 지역 대표 종합 게임 행사다. 매년 35만명 이상의 관람객이 방문하는 규모를 자랑한다. B2C와 B2B 공간을 동시에 마련해, 글로벌 개발사와 이용자가 한자리에 모이는 것이 특징이다.

올해 행사는 오는 29일부터 내달 1일까지 대만 타이베이 난강 잔란관에서 개최된다.

스마일게이트는 이번 행사에서 B2C 존 내 ‘인디 하우스(Indie House)’의 메인 타이틀 스폰서로 참여한다. 인디 하우스는 전 세계 인디게임 개발자들이 최신 작품을 공개하고 이용자와 교류하는 공간이다.

스마일게이트는 인디 하우스에 스토브 브랜드관을 운영할 계획이다. 이로써 관람객이 ‘K-인디게임’을 직접 체험하고, 플랫폼의 각종 혜택을 경험할 수 있는 공간을 선보인다.

부스의 슬로건은 ‘STOVE PLAY TOUR’ 테마에 ‘Open Smilegate, Explore K-Game Worlds’이다. 이를 통해 한국형 공포 게임 ‘골목길: 귀흔’을 비롯해, 스마일게이트 퍼블리싱 인디게임 라인업 중 ‘폭풍의 메이드, ‘사니양 연구실’, ‘과몰입금지2: 여름포차, ‘아키타입 블루’, ‘레벨업 못하는 플레이어’ 등 총 6종을 선보인다.

이어 스마일게이트는 스토브 플랫폼과 연동한 온라인 쇼케이스도 함께 운영한다. 이달 28일부터 내달 1일까지 스토브에서 타이베이 게임쇼 출품작을 직접 플레이할 수 있다. 또 행사 기간에 맞춰 한정 할인 쿠폰도 제공한다. 이용자에게 스토브의 퍼블리싱 경쟁력과 커머스 플랫폼으로서의 강점을 동시에 전달한다는 복안이다.

더불어 스마일게이트는 타이베이 게임쇼 기간 중 진행되는 ‘아시아 태평양 게임 서밋(Asia Pacific Game Summit)’에서 참가해 ‘인디게임의 성장과 성공을 위한 새로운 길: 스마일게이트 스토브 플랫폼과 생태계’를 주제로 발표를 진행한다.

스마일게이트는 지난해 중국 상하이에서 열린 ‘위플레이(WePlay Expo) 2025’, ‘대만 G-EIGHT 2025’에 이어 이번 게임쇼에 참가하면서 중화권 게임 축제에 3개 연속으로 참여한다고 강조했다. 이로써 아시아권 이용자 접점을 확대하고, K-인디게임의 글로벌 확산을 본격화하겠단 방침이다. 차민주 기자