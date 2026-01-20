‘데브커넥트 2025’ 탐방기 <상>-김종광

2025년 11월 17일부터 22일까지 아르헨티나 부에노스아이레스에서 개최된 ‘데브커넥트 2025’는 이더리움 재단에서 주관하는 1년에 한 번 열리는 행사이자 블록체인 행사 중 최대 규모를 자랑한다. ‘Ethereum World‘s Fair(이더리움 만국박람회)’라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사는 지난 10년간 이더리움 커뮤니티가 축적해 온 기술적 인프라가 마침내 연구실과 ‘깃허브(GitHub)’ 저장소를 벗어나 실생활에 접목되는 것을 보여주는 ‘만국 박람회’ 모습이었다. 눈에 보이지 않는 기술 이야기는 메인이 아니었다. 실생활에 사용되는 이더리움의 모습을 박람회 모습으로 구성해 보여주는 자리였다.

부에노스아이레스에서 진행한 건 단순한 장소 선택이 아니었다. 이곳은 경제적 불안정성이 어떻게 기술의 ‘실질적 사용(Real Adoption)’을 강제하는지 보여주는 거대한 사회적 실험실이었다.

20세기 초 아르헨티나는 세계적 부국이었다. 1913년 기준 아르헨티나의 1인당 국내총생산(GDP)는 세계 10위권 내였고 당시 이탈리아, 일본, 심지어 프랑스보다 높은 수준이었다. 그 후 100년, 아르헨티나는 풍부한 자원과 인적 자본을 갖추고도 선진국 대열에서 이탈한 유일한 사례로 꼽힌다. 1816년 독립 이후 아르헨티나는 총 9차례 국가 부도를 겪었다. 특히 21세기에 들어서만 세 차례 디폴트를 선언하며 국제 금융 시장에서 신뢰를 상실했다. 아르헨티나는 2023년 12월 전년 대비 인플레이션 211.4%를 기록했다. 2024년 4월에는 연간 인플레이션율이 289.4%로 정점을 찍었다. 화폐 가치가 1년 만에 4분의1 수준으로 폭락했음을 뜻한다.

‘하이퍼 인플레이션’은 아르헨티나 사람들에게 “페소를 가지고 있는 것은 손해”라는 인식을 심어줬다. 월급을 받는 즉시 달러로 바꾸거나, 생필품을 사재기하는 것이 생존의 기술이 됐다. 하지만 아르헨티나 국민이 페소로 US달러를 구매하는 방법은 막혀 있다. 바로 이 지점에서 크립토, 특히 스테이블코인(USDT·USDC)의 필요성이 등장한다. 페소를 달러로 바꿀 수 없으니 스테이블코인으로 교환한다. 화폐를 들고 있으면 살인적인 인플레이션 속에서 가족을 먹여 살릴 수가 없기 때문이다.

이들에게 코인은 스테이블코인을 뜻한다. 2025년 기준 아르헨티나 전체 디지털자산 거래량의 약 61.8%가 스테이블코인으로 이뤄졌고, 글로벌 평균(44%)을 크게 웃돈다. 한국에선 “스테이블코인이 왜 필요한가?”라는 질문이 나오지만, 아르헨티나에서는 “어떻게 하면 더 안전하게 스테이블코인으로 자산을 옮길 것인가?”가 일상의 화두다. 이곳에서 디지털자산은 투기가 아니라, 망가진 국가 금융 시스템을 우회해 내 돈을 지키는 유일한 통로였다.

한국에서 은행은 안전한 곳이지만, 디파이(DeFi·탈중앙금융)는 위험한 곳으로 분류된다. 반면 아르헨티나에선 디파이가 하이퍼 인플레이션을 막아주고 3~5% 이자 수익을 주는 안전한 곳으로 간주된다. 은행은 되레 위험한 곳이다. 이처럼 양국은 은행과 디파이에 대한 시각이 완전 다르다. 전 국민이 디파이를 하고 있는 이유를 여기서 찾을 수 있다. 한국은 디파이 서비스 만들어 봤자 몇몇 전문가가 사용하지만, 아르헨티나는 전국민이 찾아서 사용한다.

아르헨티나 인구는 약 4710만명이며, 디파이로 디지털자산을 실생활에 사용하는 인구는 하루에 500만명이다. 이는 스테이블코인 기반으로 결제, 송금이 이뤄지고 있기 때문이다. 이들에게는 디파이는 은행이자 결제수단이다.

데브커넥트 2025 아르헨티나는 우리에게 “블록체인이 어디에 쓰이는가?”라는 질문에 대한 가장 명확하고 묵직한 대답을 제시한다. 화려한 메타버스나 복잡한 게임이 아니라 ‘무너진 신뢰를 대체하는 가장 단단한 안전장치’였다.

아르헨티나에서 목격한 건 디지털자산 투기가 아니었다. 국가가 국민의 자산을 지켜주지 못하고, 은행이 신뢰를 잃었을 때, 그 진공 상태를 메운 것은 이더리움과 스테이블코인이었다. 이곳에서 블록체인은 선택의 문제가 아니라, 삶을 지탱하는 필수재였다. 비록 그것이 경제 위기라는 비극적 상황에 의한 ‘강요된 채택’이었을지라도, 그 결과 블록체인은 공기처럼 자연스럽게 일상에 스며들었다.

김종광 DSRV 이사·한양사이버대 겸임교수