- 특구기업 스케일업·글로벌 진출까지 전주기 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 2026년 연구개발특구육성사업에 1673억원을 투자한다고 20일 밝혔다. 연구개발특구육성사업은 지역 딥테크 창업의 핵심 거점으로 육성하고, 기술창업이 기업 성장과 글로벌 시장 진출로 이어지는 전주기 성장체계를 구축하기 위해 추진된다.

올해 전략기술 연구성과 사업화 분야에는 757억원을 투입, 딥테크 기술을 기반으로 한 창업기획･ 팀빌딩･초기 투자 연계 등을 종합 지원하는 기술창업 스튜디오에 대한 지원을 확대한다. 이를 통해 특구 내 대학·연구소의 딥테크 우수 기술이 지역 내 창업으로 직접 연결될 수 있도록 초기 성장 기반을 집중적으로 지원할 계획이다.

특구혁신성장스케일업지원은 380억원 규모로 확대, 규제샌드박스를 활용한 신기술 실증특례 R&D 지원을 강화하고, 지역별 특화분야 기업의 기술 고도화 및 시장진입을 위한 Pilot-Test, 시제품 제작 등 실증단계의 기술 스케일업을 지원한다.

특히 유망 딥테크 기업을 선별하여 10억원 이상 중·대형 R&BD를 다년간 집중 지원함으로써 혁신 기술이 실험 단계에 머무르지 않고 실질적인 기업 성장과 시장 선점으로 이어질 수 있도록 지원을 강화하고, 기업의 지속적인 성장과 경쟁력 확보를 가속화할 계획이다.

우수기업의 글로벌 진출을 지원하는 글로벌부스트업 프로젝트는 총 115억원 규모로 확대, 해외진출을 추진하는 특구 기업을 대상으로 기술･제품을 현지 시장에 적용하기 위한 글로벌 R&BD 및 해외 현지 PoC를 지원한다.

과학기술정보통신부는 “연구개발특구를 중심으로 한 지역 딥테크 창업 활성화 지원을 통해, 특구가 단순한 연구성과 사업화 거점을 넘어 딥테크 및 전략기술 분야의 지역 주도 혁신성장과 딥테크 창업을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김하고, 이를 바탕으로 미래 성장동력 창출과 국가차원의 글로벌 경쟁력 확보를 견인할 것”이라고 말했다.