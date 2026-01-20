[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 지난해 ‘상생페이백’을 시행해 9~12월 소비증가분에 대해 총 1조3060억원을 지급했다고 20일 밝혔다.

상생페이백은 2025년 9~12월 월별 카드 소비액이 2024년 월평균 소비액을 초과할 경우, 증가분의 20%(4개월 최대 33만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다. 위축된 소비를 진작하고 소상공인을 지원하고자 지난해 9월부터 12월까지 4개월간 시행 후 종료됐다.

2025년 9월 15일부터 접수를 시작한 상생페이백은 12월 31일까지 총 1564만명이 신청하며 소비 회복에 힘을 보탰다고 중기부는 설명했다. 만 19세 이상 국민 3명 중 1명 이상이 사업에 참여했다.

12월 소비증가분을 포함해 페이백을 한 차례 이상 지급받은 국민은 총 1170만명으로, 신청자의 4분의 3이 소비 혜택을 받은 셈이다.

9~12월 누적 지급액은 총 1조3060억원이며, 4개월간 1인당 평균 지급액은 약 11만원(11만1570원)으로 집계됐다.

중기부는 “상생페이백은 ‘민생회복 소비쿠폰’과 더불어 지난해 하반기 소비 진작을 통해 민생 경제 활력 제고에 기여했다”고 설명했다.

페이백 지급 대상자 1170만명 기준, 2024년 월평균 대비 2025년 9~12월 카드 소비증가액은 총 17조 7972억원으로 집계됐다. 월별 소비 증가액은 9월 4조원에서 매월 꾸준히 늘어나, 12월에는 약 5조원에 이르는 등 사업 기간 전반에 걸쳐 증가 추세를 보였다.