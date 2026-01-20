[헤럴드경제=김주리 기자] 한국전력 등 발전공기업에서 초급간부(통상 3·4급)로의 승진 기피 현상이 심각한 수준인 것으로 나타났다. 이외에도 상당수의 공공기관에서 임원(상임이사) 승진을 꺼리는 현상이 확산하면서 조직 내 성장동력 상실 우려가 커지고 있다.

감사원은 19일 옛 기획재정부와 국토교통부, 한전 등 공공기관 37곳을 상대로 인력 관리체계를 조사한 ‘공공기관 인력 운용 실태’ 감사 결과에서 이같이 밝혔다.

감사원은 지역인재 채용제도의 실효성이 부족하다고 지적했다. 혁신도시법에 따라 지방으로 옮긴 공공기관은 해당 지역 인재를 30% 이상 의무 채용해야 한다. 하지만 2023년 기준 총정원 대비 지역인재 실제 채용률은 17.7%에 그쳤다.

공공기관 직원들의 승진 기피 현상도 상당했다. 임직원 대상 설문조사 결과 35개 기관 중 7개 기관에서 초급간부(차장·팀장) 승진을, 31개 기관에서 임원(상임이사) 승진을 기피하는 현상이 발생해 조직 경쟁력을 약화하는 것으로 분석됐다.

기피 원인으로는 승진 이후 금전적 보상이 미흡한 데다 책임 대비 권한이 부족한 점이 꼽혔다. 2015년부터 2022년까지 재직한 상임이사의 승진 전(1급)과 후(이사) 보수수준을 비교한 결과 약 29%가 승진 후 연봉이 줄었고 최대 5700만원까지 연봉 감소가 있던 것으로 조사됐다.

임금피크제 제도가 유명무실하게 운영되고 있다는 분석 결과도 나왔다. 임금피크제 대상자의 업무 실적이 저조한 경향을 개선하기 위해 이들에게 적합한 직무와 목표를 설정하고 퇴직 후 재고용 제도를 활성화할 필요가 있다고 감사원은 판단했다.