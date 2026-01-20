다른 지역엔 박지성길, 윤동주 언덕

[헤럴드경제=함영훈 기자] 몇 해 전, 방탄소년단(BTS)과 빌보드 ‘핫100’ 1위를 놓고 경쟁했던 미국 가수, 지금도 미국 팝계 정상권에 있는 카디비는 몇 해전 부터 ‘K-라면’ 삼양 불닭볶음면에 푹 빠졌고, 최근 이를 자랑하는 콘텐츠를 개인 SNS 계정에 올리기도 했다.

지난해 대한민국 라면 수출이 크게 늘어난 일등공신은 누가 뭐라해도 삼양 불닭볶음면이었다.

이 라면이 위대한 사람에게만 기회가 주어지는 도로명을 부여받는 명예까지 얻게됐다.

원주시는 삼양식품 원주공장이 위치한 우산동 우산로에 명예도로명인 ‘삼양불닭로’를 부여했다.

삼양불닭로는 원주시에서 처음으로 지정된 명예도로명으로, 지역 대표기업인 삼양식품의 지역경제 활성화 및 일거리 창출 공로를 기리기 위해 부여됐다.

부여 구간은 국내 최초 라면인 ‘삼양라면’이 탄생한 1963년을 기념해 우산로 1부터 우산로 264까지 총 1963m로 정해졌다.

과거, 특정 업체에 유리한 결과를 빚어냈던 검찰의 이상한 수사 만 아니었으면 해외는 물론 국내 1위로서의 면모도 탄탄해졌을 토종 라면회사이다.

명예도로명은 법정 주소에는 포함되지 않으며, 인물이나 역사를 기리거나 기업 유치 및 국제 교류를 위해 기존 도로명에 추가로 부여된다. 따라서 법정 주소로는 기존 도로명인 ‘우산로’를 그대로 사용하면 된다.

원주시 관계자는 “이번 명예도로명 부여가 원주시와 삼양식품 간의 상생 발전에 긍정적인 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.

국내 명예도로 또는 지명에는 수원 ‘박지성 길’, 완도 ‘최경주 광장’, 서울 청운동 ‘윤동주 시인의 언덕’ 등이 있다.

이같은 도로명, 지명 상의 명예를 얻으면, 해당 인물, 기업. 기관, 단체 등은 이를 유지하기 위해 ‘노블레스 오블리쥬(도덕적 책무)’를 지켜야 함은 물론이다.