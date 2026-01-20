에너지 통합 플랫폼 ‘가스앱’과 제휴 업비트 신규 가입 고객에 캐시 제공

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 겨울철 필수 생활비 부담을 덜어주는 ‘겨울철 난방비 지원’ 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 에너지 통합 플랫폼 ‘가스앱’과의 제휴를 통해 회원의 일상에 보다 가까이 다가가기 위한 취지로 기획됐다. 가스앱은 도시가스 요금 조회·납부 등을 할 수 있으며, 앱 내 ‘캐시 혜택’을 통해 요금 할인 등을 받을 수 있는 플랫폼이다.

이벤트 기간 내 업비트에 신규 가입하고 고객확인(KYC)을 완료한 회원에게는 가스앱에서 사용할 수 있는 5만원 캐시가 제공된다. 이벤트 기간은 1월 19일부터 2월 28일까지다. 자세한 사항은 업비트 모바일 앱 내 ‘더보기’ 탭을 눌러 ‘혜택∙이벤트’에서 확인할 수 있다.

두나무 관계자는“겨울철 난방비 부담은 많은 가정에서 매년 체감하는 현실적인 고민 중 하나”라며 “이번 이벤트는 새해를 맞아 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 마련했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 생활에 실질적으로 도움이 되는 다양한 이벤트를 지속해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.