[헤럴드경제=양대근 기자] 이산가족 상봉 신청자 13만4516명 가운데 생존자는 3만4368명에 불과하며, 생존자의 평균 연령은 82.7세로 집계됐다.

19일 국회 외교통일위원회 이재정 의원(더불어민주당. 경기 안양동안을)이 통일부로부터 제출받은 자료에 따르면 작년 11월말 기준 이산가족 상봉 신청자 13만4516 명 가운데 생존자는 3만4368명으로 전체의 약 25%에 불과한 것으로 확인됐다.

신청자 4명 중 3명은 사망한 셈이다. 생존자의 평균 연령은 82.7세이며, 이 중 80대 이상 고령자가 전체의 66%를 차지하고 있다. 생존자 수는 매년 빠르게 감소하고 있어 현 추세가 지속될 경우 이산가족 문제는 실질적인 해결 기회를 상실할 가능성이 크다는 우려가 나온다.

한편 남북 당국 간 이산가족 상봉은 2018년 8월 이후 약 8년째 전면 중단된 상태다. 북한은 과거 상봉 장소로 활용되던 금강산 이산가족 면회소를 일방적으로 철거하고 있어 상봉 재개를 위한 여건 역시 악화되고 있다.

이러한 상황 속에서 통일부는 작년 12 월 제 5차 남북 이산가족 교류촉진 기본계획(2026~2028)을 통해 ‘생사확인 → 소식 교류 → 상봉’ 으로 이어지는 단계적 해결 방안을 제시했다.

그러나 계획에 포함된 대부분의 과제는 여전히 ‘남북관계 진전 시’, ‘남북 간 협의 시’를 전제로 하고 있어, 현재와 같은 교착 국면에서 즉각 착수할 수 있는 과제나 구체적인 이행 시점은 명확히 제시되지 않은 상태라는 지적이다.

이 의원은 “이산가족 문제는 시간을 끌수록 해결 자체가 불가능해지는 사안”이라며 “남북관계 진전만을 전제로 한 기존 접근으로는 더 이상 현실을 감당할 수 없다”고 지적했다.

이어 “통일부는 생사확인과 소식 교류 등부터 중국을 포함한 다자외교·중재 구도를 활용하는 현실적 방안을 외교부와 함께 적극 검토해야 한다”고 강조했다.