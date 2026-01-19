[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 오는 2월 19일까지 구립문화예술단체 신규단원을 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

현재 송파구는 서울시 자치구 중 가장 많은 총 8개의 구립문화예술단체를 운영하고 있다. ▷교향악단 ▷합창단 ▷실버합창단 ▷실버악단 ▷민속예술단 ▷청소년교향악단 ▷소년소녀합창단▷극단으로 구성되어 있으며, 어린이부터 어르신까지 전 세대가 어우러져 활동 중이다.

올해는 실버악단을 제외한 7개 단체에서 신규단원을 선발한다.

입단을 희망하는 구민은 송파구청 홈페이지 고시·공고란에서 단체별 자격 조건과 모집 부문을 확인한 후, 응시 서류를 작성해 이메일로 제출하거나 송파구청 문화예술과로 방문 접수하면 된다.

선발 절차는 1차 서류 심사와 2차 실기 및 면접(오디션)을 거쳐 최종 합격자를 결정한다.

단원으로 위촉되면 ‘한성백제문화제’, ‘석촌호수 벚꽃축제’ 등 송파구의 대표 축제 무대에 서게 되며, 롯데콘서트홀과 송파문화예술회관 등에서의 정기 공연 기회도 주어진다. 또한, 전국경연대회 참가와 문화소외계층을 위한 재능 나눔 활동을 통해 개인의 역량 강화는 물론 지역사회 공헌에도 기여할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “송파구립예술단체는 주민이 주축이 되어 명품도시 송파의 품격을 한 차원 더 높이는 데에 크게 기여하고 있다”며 “올 한 해, ‘문화예술의 도시 송파’를 더욱 빛낼 수 있도록, 숨은 재능과 뜨거운 열정을 가진 구민들이 적극적으로 도전해 주시길 기대한다”고 전했다.