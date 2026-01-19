[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존클라우드(대표 안원익)가 오는 21~23일 미국 올랜도에서 개최하는 세계 최대 규모의 골프 박람회 ‘2026 PGA 머천다이즈 쇼’에 참가해 아이폰), 애플워치에서 구동되는 골프 앱 ‘스마트캐디’를 공개한다고 19일 밝혔다.

골프 라운딩 전용 앱 스마트캐디는 스마트워치의 GPS를 기반으로 실시간 골프 코스 거리를 정밀하게 측정하고, 모바일 앱과의 연동을 통해 간편하게 스코어를 관리할 수 있도록 돕는다.

현재 스마트캐디는 전 세계 170여개국에서 4만여 개 골프 코스와 8000여 개 골프장에 대한 그린 언듈레이션(굴곡)을 지원하는 서비스를 제공 중이다.

안원익 대표는 골프존클라우드 “이번 출시를 통해 세계 골퍼에게 스마트캐디의 차별화된 가치를 전달하고, 글로벌 시장에서의 영향력을 본격적으로 확대할 수 있게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 누구나 쉽고 즐겁게 골프를 즐길 수 있는 혁신적인 라운드 환경을 구축하기 위해 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.

글로벌 회원 200만 명 이상을 보유한 스마트캐디는 지난 2023년 구글플레이의 ‘2023 올해를 빛낸 워치 앱’에 선정됐다.