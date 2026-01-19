산뜻한 맛에 인기…누적판매 8억병 눈앞 이색 팝업·캐릭터 마케팅 차별화 성공

롯데칠성음료의 제로슈거 소주 ‘새로(사진)’가 대한민국 대표 소주로 발돋움하고 있다.

2022년 9월 등장한 새로는 과당을 사용하지 않은 제로슈거 소주다. 산뜻하고 부드러운 맛, 고급스러운 투명병에 힘입어 출시 4개월 만에 누적 판매량 5000만병, 7개월 만에 1억병을 돌파했다. 출시 3년을 앞둔 지난해 7월 말에는 7억병까지 넘어섰다. ‘새로 살구’, ‘새로 다래’로 제품군도 확대했다.

이색 마케팅도 화제였다. 출시 1주년인 2023년 9월 서울 성수동과 대전, 부산, 대구 등에서 브랜드 스토리를 체험하는 팝업스토리를 운영했다. 지난해 서울 압구정동에서 새로구미 캐릭터의 무릉도원 콘셉트로 전개한 ‘새로도원’ 팝업에는 5개월간 4만명이 다녀갔다. 흑백요리사 ‘장사천재’ 조서형 셰프와 협업한 메뉴는 캐치테이블 앱 평점 4.9점을 기록했다.

지난해 11월 말부터는 홍대·방이동·건대 등 상권에서 ‘새로 가챠 팝업스토어’를 꾸몄다. ‘새로 변온 라벨’, ‘미니병 꾸미기’ 등 체험존부터 안주 추천존, 굿즈 가챠존까지 다양하게 구성했다. 가챠(랜덤 뽑기)를 통해 소주 디스펜서, 새로구미 인형, 새해 달력 등 다양한 굿즈를 만날 수 있는 기회도 제공했다.

구미호에서 따온 새로구미 캐릭터도 기존 소주와 차별화한 지점이다. 출시 직후부터 새로만의 독특한 세계관과 한국적 문화 요소를 담은 다양한 창작물을 내놨고, 지난해 4~6월엔 ‘전국을 새로보자’ 광고를 통해 전국에 숨어있는 명소와 어우러진 콘텐츠를 선보였다.

이런 성과를 인정받아 2024년 ‘대한민국 광고대상’, ‘유튜브웍스’, ‘K디자인 어워즈’ 광고 시상식에서 수상하며 3관왕을 달성했다. 지난해 4월 말에는 아시아·태평양 지역 최고 권위의 광고제인 ‘스파익스 아시아(Spikes Asia) 2025’에서 크리에이티브전략 부문 동상을 수상했다. 새로 살구는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘2025 iF 디자인 어워드’에서 패키지 부문 본상을 수상했다.

롯데칠성음료 관계자는 “국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리 잡은 ‘새로’를 대한민국 대표 소주로 키울 것”이라고 말했다. 강승연 기자