[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 제니의 클럽 생일파티가 논란이 되고 있다.

18일 엑스(X·옛 트위터)와 온라인 커뮤니티에는 제니가 일본 클럽에서 춤을 추고 있는 생일파티 영상이 올라왔다.

제니 뒤에는 검은 스타킹과 가터벨트를 착용한 여성들이 샴페인을 터뜨리는 모습도 담겼다.

‘샴페인 걸’은 주로 유흥업소나 클럽 등에서 고가의 샴페인 세트를 주문했을 때 화려한 퍼포먼스와 함께 술을 서빙하는 여성들이다.

일부 누리꾼들은 “아이돌의 생일 파티치고는 너무 퇴폐적이다”, “반라 여성들이 환호하는 문화가 이해되지 않는다”, “실내에서 불꽃이라니 안전 불감증”, “꼭 저런 방식으로 놀아야 하느냐. 실망스럽다”며 비판했다.

특히 영상에서 등장한 샴페인 병의 폭죽은 또다른 논란을 낳았다. 최근 스위스의 한 클럽에서 샴페인 병에 부착된 휴대용 폭죽에서 불꽃이 튀어 화재가 발생해 40여명이 사망하고 100명 이상이 부상을 입은 사고가 발생한 만큼 안전불감증이라는 지적이 나왔다.

반면 일각에서는 “취향 차이일 뿐”, “문제될 건 없다”는 옹호 의견도 있어 온라인상에서 갑론을박이 일고 있다.

제니를 둘러싼 잡음은 이번이 처음이 아니다. 지난 16일 공개한 생일 자축 영상에서도 촛불을 입에 물고 끄는 행동을 보여 ‘흡연 연상’ 논란을 빚은 바 있다. 이는 지난 2024년 이탈리아 카프리섬 촬영 당시 실내에서 전자담배를 피우다 스태프 면전에 연기를 내뿜어 뭇매를 맞았던 사건을 떠올리게 한다는 지적을 받았다.