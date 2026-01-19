생활체육 참여율 62.9%…2.2%P↑ 향후 금전적 여유 있을 때 ‘골프’ 희망

[헤럴드경제=조용직 기자] 우리나라 국민의 생활체육 주요 참여 종목은 걷기(40.5%), 보디빌딩(17.5%), 등산(17.1%) 순으로 나타났다. 이 중 등산은 전년 대비 5.0%포인트(p) 증가해 참여 증가 폭이 가장 컸다.

월평균 체육활동 경비는 6만2000원으로, 전년 대비 1만6000원 증가했다. 향후 여건이 갖춰질 경우 참여하고 싶은 종목으로는, 시간적 여유가 있을 경우에는 ‘수영’(16.2%)이, 금전적 여유가 있을 경우에는 ‘골프’(19.0%)가 각각 가장 높게 나타났다.

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 만 10세 이상인 국민 9천 명을 대상으로 시행한 ‘2025년 국민생활체육조사’ 결과를 발표했다.

우리나라 국민의 2025년 생활체육 참여율(주 1회, 30분 이상)은 62.9%로, 전년 대비 2.2%포인트(p) 상승한 것으로 나타났다. 주 2회 이상 참여하는 비율도 52.2%로 2.7%p 증가했다. 연령대별로는 20대부터 60대까지의 참여율은 65% 내외로 비교적 고르게 나타났으나, 10대(43.2%)와 70대 이상(59.5%)은 다른 연령대에 비해 낮은 수준을 보였다.

체육활동 장소로는 공공체육시설 이용 비율이 81%로 가장 높았다. 이용 시설 유형별로는 공공체육시설 외에 민간 체육시설, 야외·공원 등도 함께 이용되는 것으로 나타났다.

문체부는 체력진단, 스포츠활동 등 체력증진 활동에 참여한 국민에게 1인당 연간 최대 5만원의 인센티브 포인트를 제공하고 있다. 이 포인트 적립이 가능한 민간·공공 체육시설을 지존 4000 개소에서 올해 6000 개소로 확대할 방침이다.

문체부 김대현 제2차관은 “초고령사회에서 많은 국민들이 생활체육에 참여해 건강과 행복 수준을 높이고, 의료비 등 사회적 비용을 절감하는 것은 선택이 아닌 필수 과제”라며 “모든 국민이 일상에서 운동을 실천하고 건강을 유지할 수 있도록 체육활동 참여 여건을 단계적으로 개선하겠다”고 밝혔다.