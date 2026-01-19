[헤럴드경제=이원율 기자]넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사 : 요리 계급 전쟁 시즌2’에서 주목받은 임성근 셰프가 음주운전을 자백하고 자필 사과문을 올렸다.

임성근은 18일 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 “안녕하세요. 임성근입니다”라는 글과 함께 종이에 쓴 사과문을 올렸다.

임성근은 “먼저 저를 아껴주시고 응원해주시는 많은 팬분과 시청자 여러분께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다”며 “오늘 저는 제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다”고 했다.

임성근은 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이자 실수”라며 “당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고, 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”고 했다.

그는 “하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 게 저를 믿어주시는 여러분에게 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”고 했다.

이어 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실을 고백하고 사과를 드리는 게 도리라고 판단해 오늘 이 글을 올리게 됐다”며 “제 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한 번 진심으로 사과드린다”고 했다.

그러면서 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다”며 “다시 한 번 저를 믿어주셨던 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 했다.

“술 좋아하다 보니 실수…잘못한 일”

임성근은 이날 자신의 유튜브 채널 영상에서 “옛날에는 도시가스가 없어 연탄을 150장을 갈았다. 일 끝나고 술을 마셨는데, 5~6년 전부터 조심하고 있다. 조금 안 좋은 일도 있었다. 말 나온 김에 얘기한다”며 “술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다”고 털어놨다.

임성근은 “평소 나는 술을 마시면 차에서 잔다”며 “차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데 ‘왜 시동을 걸고 있냐’고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전”이라고 했다.

제작진이 “요즘에는 한 잔만 드셔도 대리기사를 불러 가는 것을 봤다”고 하자 임성근은 “그렇다”고 했다.

임성근은 “원래는 숨기고 싶었지만, 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처 받지 않느냐. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다. 그래서 정신 차리고 하지 않는 것”이라고 했다.

임성근은 2015년 tvN ‘한식대첩 3’ 우승자로 이름을 알렸다.

이후 ‘알토란’, ‘아침마당’ 등에 출연했으며, 최근 ‘흑백요리사 : 요리 계급 전쟁 시즌 2’에서 인기를 얻었다.