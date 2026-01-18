백가온·신민하 골…8강 호주전 2-1승 4강전 상대 일본, 21세 이하로 亞최강

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 축구 U-23 이민성호가 2026 아시아축구연맹(AFC) 호주전에서 승리했다. 이로써 일본과 이 대회 결승행 티켓을 두고 다툰다.

U-23 대표팀은 18일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 8강전에서 전반 백가온(부산)의 선제골과 후반 신민하(강원)의 헤더 결승골을 엮어 호주에 2-1로 이겼다.

이 감독은 조별리그에서 쓴 4-4-2가 아닌 4-5-1 전열로 8강전에 임했다. 역시 조별리그에서 쓰지 않던 백가온을 최전방 원톱으로 세우는 등 선발 명단에도 큰 변화를 줬다. 김용학(포항), 강민준(포항), 장석환(수원)도 새롭게 선발로 나섰다.

전반 21분 이현용이 하프라인 뒤에서 롱패스를 올려주자 달려 나가던 백가온이 페널티아크 부근에서 오른발 발리로 마무리했고, 슈팅은 골키퍼를 넘겨 골대에 꽂혔다.

후반 7분 호주는 오른쪽을 파고들던 제드 드루의 침투 패스를 받은 요바노비치가 골키퍼까지 제치고 오른쪽 사각에서 슈팅해 동점골로 추격했다.

한국은 후반 43분 오른쪽에서 강성진이 올려준 코너킥을 신민하가 러닝 헤더로 연결해 골망을 흔들면서 결승골을 넣었따.

한국은 우승했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강 고지에 올랐다.

조별리그에서 졸전을 거듭한 끝에 다른 팀의 도움으로 겨우 조 2위에 올라 8강에 진출한 이민성호는 이날 처음으로 선제골을 넣고 승리까지 거두며 반전을 이뤄냈다.

이민성 감독은 경기 뒤 인터뷰에서 “모든 선수가 어려운 상황 속에서 버텨준 거에 대해 너무도 고맙게 생각한다”며 “호주의 뒷공간, 미드필드에 압박을 강하게 가져가기로 한 부분들이 너무 잘 맞아떨어졌다”고 말했다.

한국은 20일 오후 8시 30분 같은 곳에서 ‘아시아 최강’ 일본과 결승행을 다툰다.

일본은 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 겨냥해 21세 이하 선수들로 팀을 꾸리고도 조별리그에서 도합 10골을 넣고 무실점을 기록하는 완벽한 경기력으로 3전 전승을 거뒀다. 8강에서는 요르단과 연장전까지 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 이겨 준결승에 올랐다.

이 감독은 “4강전에선 더 나은 경기력을 보여주기 위해 내일부터 잘 준비하겠다”고 힘줘 말했다.