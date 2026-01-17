범행 후 정장 갈아입고 도주했지만 5시간 만에 검거…“빚 많아 범행” 진술

[헤럴드경제=김해솔 기자] 대낮에 금은방에서 여성 업주를 흉기로 찔러 살해하고 금품을 가로챈 40대 남성이 경찰에 구속됐다.

경기 부천원미경찰서는 17일 강도살인 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 밝혔다. 인천지법 부천지원 김병진 부장판사는 이날 오후 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이날 A씨는 영장실질심사에 출석하지 않겠다는 의사를 밝혔으며, 법원은 관련 서류를 검토해 구속 결정을 내렸다.

A씨는 지난 15일 낮 12시7분께 경기 부천시 원미구의 한 금은방에서 50대 업주 B씨를 살해한 뒤 시가 2000만원 상당의 귀금속 50여 점과 현금 200만원을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

그는 범행 직후 미리 준비한 정장으로 옷을 갈아입고 수차례 택시를 옮겨 타며 추적을 피하려 했으나, 범행 5시간여 만에 서울 종로구 거리에서 경찰에 체포됐다. 검거 당시 A씨는 범행 도구인 흉기와 현금, 여권 등을 소지하고 있었으며, 훔친 귀금속 일부는 이미 여러 금은방에 처분한 상태였다.

경찰 조사에서 A씨는 “빚이 많아 범행을 저질렀다”는 취지로 진술하며 범행 동기를 밝힌 것으로 전해졌다.