[헤럴드경제=고승희 기자] 6·3 지방선거를 앞두고 우상호 정무수석을 비롯해 일부 청와대 참모가 사퇴할 것으로 알려지자 여야의 공방전이 이어지고 있다. 국민의힘이 무책임한 국정 운영 행태라고 비판하자, 더불어민주당은 ‘전문성의 선순환’이라고 반박했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 17일 논평을 내고 “이재명 청와대 인사들이 6·3 지방선거 출마를 위해 ‘언제 사표를 낼지’ 시점을 재며 엉덩이를 들썩이고 있다고 한다”며 “국정을 총괄하는 청와대 참모들이 일은 뒷전이고 마음은 콩밭에 가 있으니, 국정 운영이 제대로 될 리 없다”고 했다.

그러면서 “민생이 무너지고 경제 경보음이 울리고 있는데 정작 청와대 참모들은 대책을 고민하기는커녕 출마 준비로 청와대를 빠져나갈 궁리부터 하고 있다니 기가 찰 노릇”이라며 “이재명 정부가 정말 국정에 책임이 있다면, 청와대를 선거캠프로 전락시키는 행태부터 멈추라”고 촉구했다.

민주당 박경미 대변인은 이에 서면 브리핑을 통해 청와대 인사들의 출마는 “중앙에서 축적된 전문성과 통찰을 지역의 행정 현장에 이식하는 자연스럽고도 바람직한 흐름”이라고 밝혔다.

그러면서 “국정의 거시적 안목과 지방 행정의 미시적 감각이 맞물릴 때, 정책은 국민의 삶을 바꾸는 실천으로 완성된다”며 “국정 경험의 지방 확산은 ‘회전문’이 아니라, 국가 운영 역량을 넓히는 ‘전문성의 선순환’”이라고 강조했다.

또 “청와대에서 쌓은 정책 경험을 지방정부에서 구현하려는 노력은 의심과 비판의 대상이 아니라 격려의 대상”이라며 “국민의힘은 근거 없는 비방보다, 시민의 삶을 실질적으로 개선할 수 있는 정책적 대안으로 당당히 경쟁에 임하기를 촉구한다”고 밝혔다.