[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이 오아후섬 와이키키비치에 있는 카라이 와이키키 비치 LXR 바이 힐튼은 15일 아시아나항공과 함께 하와이 노선 특가와 연계한 프로모션을 시작했다고 밝혔다.

이번 프로모션은 하와이 여행을 계획 중인 한국 여행객을 대상으로 항공권 특가와 리조트 숙박 혜택, 문화 콘텐츠 연계 이벤트까지 포함한다. 항공과 숙박, 현지 경험을 하나로 구성하고 할인해, 하와이 여행의 만족도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

프로모션 기간 동안 아시아나항공 인천–하와이(호놀룰루) 노선 항공권을 구매한 고객을 대상으로 추첨 이벤트가 진행된다. 추첨을 통해 총 3명에게 카라이 와이키키 비치 LXR 2박 무료 숙박권이 증정되며, 해당 숙박권은 2박 기준 약 200만 원 상당의 혜택이다.

항공권 프로모션과 함께 카라이 와이키키 비치 LXR 숙박 할인 혜택도 마련됐다. 해당 리조트는 하와이 최초의 LXR 컬렉션 리조트로, 와이키키 해변 인근에 위치해 프라이빗한 분위기와 세련된 공간, 차별화된 서비스를 제공하는 럭셔리 리조트로 평가받고 있다. 프로모션 기간 동안 객실 요금 할인 혜택을 통해 보다 합리적인 조건으로 숙박이 가능하다.

이와 함께 태양의 서커스의 하와이 상설 공연인 아우아나 런칭 1주년을 기념한 특별 혜택도 함께 제공된다. 프로모션 대상 고객은 ‘아우아나(Auana)’ 공연을 특별 할인 가격으로 예매할 수 있으며, 추첨을 통해 무료 관람권 3매가 추가로 증정될 예정이다.

하와이 대표 문화콘텐츠인 ‘아우아나’는 하와이의 역사와 문화를 태양의 서커스 특유의 연출로 풀어낸 상설 공연으로, 아웃리거 와이키키 비치콤버호텔을 통해 입장한다.