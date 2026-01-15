[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당 조국 대표는 15일 정부의 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법에 대해 “제2검찰청 신설법과 다름없다”고 지적했다.

조 대표는 이날 최고위원회·끝까지간다 특별위원회 연석회의에서 “중수청이 검사 재취업센터가 돼선 안 된다. 당·정·청에 부탁한다. 제대로 하자”면서 이같이 밝혔다.

그는 ▲ 중수청 법안에서 수사사법관 삭제 ▲ 중수청 수사범위 축소 ▲ 공소청 3단 구조 해소 ▲ 형사소송법상 검찰 수사권 규정 폐지 등을 요구했다.

또 검찰 개혁과 관련한 당정청 협의 문제를 지적하며 “매우 중요한 사안에서 엇박자를 낸다”며 “이런 상황이 반복되는 것을 점검하고 개선해야 한다”고 주장했다.

이어 조 대표는 정성호 법무부 장관이 국회 법제사법위원회에서 ‘이재명 정부의 검찰은 다르다’고 한 발언을 거론하면서 “정 장관의 인품과 도덕성은 잘 알지만 잘못된 인식”이라며 “검찰은 휴먼 에러일뿐만 아니라 시스템 에러”라고 비판했다.