[헤럴드경제=이원율 기자]스페인에서 ‘국민가수’로 칭해지는 훌리오 이글레시아스(82)가 자신이 고용한 이들에게 상습적으로 성폭력을 가했다는 의혹으로 검찰 수사를 받는다.

14일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 스페인 검찰은 이글레시아스에게 자신이 과거 고용한 이들을 성적으로 괴롭혔다는 의혹이 생겼기에 조사에 나섰다고 밝혔다.

이글레시아스 측의 전 직원 두 명은 지난 5일 스페인 고등법원에 이글레시아스를 처벌해달라며 고소장을 제출했다. 그리고, 같은 날 스페인 현지 매체 두 곳이 지난 3년간 취재한 이글레시아스의 성폭력 의혹에 관한 탐사 보도 결과를 공개했다.

취재에는 피해자 15명이 응했다. 이들은 이글레시아스가 외모를 따져 직원을 채용하고, 성적 취향과 신체에 대한 부적절한 질문을 하는 등 지속적인 위협과 성적 괴롭힘 분위기가 있었다고 주장했다.

이들은 1990년대 후반부터 2023년까지 이글레시아스 측에 고용돼 근무했다. 각각 도미니카공화국과 바하마 출신으로 가사도우미와 물리치료사로 일한 두 여성은 2021년 감독자들의 강요로 이글레시아스와 성적 관계를 맺어야 했다고 했다. 익명으로 취재에 응한 여성은 이글레시아스가 거의 매일 밤 자신을 성적으로 학대했다고 구체적으로 증언했다.

엘마 사이스 스페인 노동사회경제부 장관은 이번 의혹 폭로 이후 기자회견에서 “사회 어느 곳에서도 처벌받지 않는 일이 있으면 안 된다”며 “우리는 외면하지 않을 것”이라고 했다.

현재 이글레시아스 측은 성폭력 의혹에 공식적인 반응을 보이지 않고 있다.

이글레시아스는 스페인의 국민 가수이자 라틴팝의 살아있는 전설로 통한다. 스페인 뿐 아닌 스페인어를 공유하는 라틴 아메리카권에서도 널리 알려진 인물이다. 1980년에 발표한 데뷔 앨범 ‘Hey’는 전세계에서 400만장 이상의 판매고를 올리기도 했다.

그는 2019년 그레미 어워드 평생 공로상을 받았다. 할리우드 명예의 거리에 음악 분야로 입성하기도 했다.