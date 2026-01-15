성수동 대표 ‘체험형 매장’ 자리매김 외국인 구매 비중 50%…경쟁력 입증

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알이 운영하는 플래그십 스토어 ‘메디큐브 성수’가 개장 한 달 만에 누적 방문객 1만5000명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

메디큐브 성수는 에이피알이 국내외 소비자 접점 확대를 위해 홍대점·도산점에 이어 세 번째로 선보인 공간이다. 단순한 제품 판매를 넘어 아트 갤러리를 연상시키는 구성으로 주목받고 있다. 특히 핑크 톤, 화이트 톤, 메탈 소재를 조합한 ‘핑크 페어리(요정)’ 콘셉트의 인테리어로 사진 명소가 됐다.

현장에서는 화장품은 물론, 메디큐브 에이지알(AGE-R) 디바이스를 같이 체험할 수 있다. ‘부스터 프로 일월오봉도 에디션’, ‘부스터 프로 마이멜로디 에디션’ 등 한정판 콜라보 에디션도 있다. 체험을 통한 즉각적인 피부 변화와 사용감이 구매로 이어지고 있다.

외국인 고객 응대가 가능한 직원을 배치한 점도 긍정적으로 작용했다. 실제 메디큐브 성수 전체 구매 고객 중 외국인 구매 비중은 약 50%에 달한다. 중국과 일본뿐 아니라 미국, 유럽, 태국 등 다양한 국가의 고객이 방문했다.

에이피알 관계자는 “앞으로도 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 다양한 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.