지난해 “외국인 객수 23%·매출 30% 증가 日 맞춤 마케팅 주효…올해 대만·중국도 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국을 찾는 외국인 관광객이 급증하는 가운데 롯데마트가 ‘K-쇼핑’ 거점으로 주목받고 있다고 15일 밝혔다.

지난해 롯데마트의 외국인 객수는 전년 대비 23% 신장했다. 같은 기간 외국인 매출은 30% 늘었다. 2023년을 기점으로 외국인 고객 수와 매출이 3년 연속 동반 성장 중이다.

특히 제타플렉스 서울역점은 외국인 매출 비중이 40%에 달한다. 무료 짐 보관 서비스와 캐리어 포장대, 외화 환전기, 무인 환급기 등 외국인 맞춤 편의 인프라를 갖춰 핵심 거점 매장으로 자리 잡았다.

성과의 배경에는 외국인 관광객을 겨냥한 롯데마트의 마케팅 전략이 있다. 롯데마트는 외국인 특화 매장을 중심으로 상품 구성과 서비스를 강화했다. 해외 현지부터 실제 매장 이용 경험에 이르기까지 전 과정을 아우르는 외국인 대상 마케팅을 추진하고 있다.

특히 전체 방한 일본인 규모를 고려할 때 롯데마트를 찾는 일본인 비중이 향후 확대될 가능성이 크다는 점에 주목했다. 맞춤형 광고와 프로모션을 강화한 이유다.

롯데마트는 지난해 10월 일평균 유동인구 300만명이 오가는 도쿄 시부야 스크램블 교차로에서 초대형 옥외광고를 선보이며 대대적인 일본 광고 캠페인을 전개했다. 같은 기간 롯데마트는 일본 10~20대 여성을 타깃으로 숏폼 형태의 ‘틱톡’ 온라인 광고를 병행하며 인지도 확대에 나섰다.

현지 고객과 소통도 늘리고 있다. 롯데마트는 지난해 9월 일본 전용 인스타그램 채널을 개설해 인기 상품과 신상품을 소개하고 다양한 외국인 전용 이벤트를 선보였다. 잠재 고객과 접점을 넓히는 동시에 방한 고객에게 실질적인 쇼핑 정보와 혜택을 제공하며 현지에서 높은 호응을 얻었다.

일본 관광객을 겨냥한 마케팅은 실제 매장 방문으로 이어졌다. 한국관광공사가 집계한 일본인 입국자수와 롯데마트 내점 객수 데이터를 비교한 결과, 지난해 11월 방한 일본인 중 17% 이상이 롯데마트를 방문했다. 전월 14%대와 비교해 눈에 띄게 상승한 수치다. 일본인 관광객 5.8명 중 1명꼴로 롯데마트를 방문한 셈이다.

롯데마트는 올해도 외국인 관광객을 겨냥한 국가별 맞춤 혜택을 확대한다. 먼저 대만 라인페이와 협업해, 1월 중 인천공항 1터미널 내 한국 관광 홍보관 ‘하이커 스테이션’에서 대만 관광객을 위한 쿠폰 패키지를 증정한다. 내달 중국 최대 명절인 춘절을 맞아 중국인 관광객 대상 프로모션을 운영하고, 오는 3월까지는 롯데마트 단독 알리페이 할인 혜택을 제공한다.

임호석 롯데마트·슈퍼 브랜드커뮤니케이션팀장은 “지난해 일본 광고 캠페인을 시작으로, 아시아는 물론 미주·유럽 등 다양한 국가로 외국인 대상 마케팅을 확대해 나갈 계획”이라며 “한국 여행 필수 코스의 입지를 공고히 할 것”이라고 말했다.