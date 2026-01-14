김민석 총리, 대책위 소집 결정 2024년 당대표 시절 목 부위 피습 윤석열 정부는 ‘테러’ 지정 안 해

[헤럴드경제=김현일 기자] 국무총리실은 이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 1월 발생한 흉기 피습사건의 테러 지정 여부를 오는 20일 심의한다고 14일 밝혔다.

총리실은 제22차 국가테러대책위원회 회의를 열어 이 대통령의 피습사건에 대해 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이다. 국가테러대책위는 테러방지법 제5조에 근거해 위원장인 국무총리와 대테러 관계기관장 20명으로 구성된다.

총리실은 “김민석 총리는 국가정보원에 요청했던 대테러 합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러 지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 국가테러대책위 소집을 결정했다”고 설명했다.

이 대통령은 당 대표였던 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 김모(67) 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 부산대병원을 거쳐 서울대병원에서 수술과 입원 치료를 받았다.

윤석열 정부 당시 국정원과 대테러센터 등은 이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 제기됐다.

2024년 당시 김상민 국정원 법률특보는 이 대통령 피습 사건을 ‘테러’로 지정하지 말 것을 건의하는 보고서를 작성했다고 국회 정보위원회 민주당 간사인 박선원 의원이 작년 9월 정보위 회의 뒤 브리핑에서 밝힌 바 있다.

박 의원은 지난 12일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 “이 사건은 야당 대표에게 가해진 단순한 형사 사건이 아닌 정치 테러 사건”이라며 “해당 사건을 테러로 규정하고 테러방지법에 따른 철저한 조사와 규명이 필요하다”고 강조했다.