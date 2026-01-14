[헤럴드경제=나은정 기자] 부산 바닷가와 유원지에서 사진작가 행세를 하며 고령 여성과 장애인을 상대로 금품을 훔친 60대 남성이 경찰에 구속됐다.

부산 수영경찰서는 절도 혐의로 60대 남성 A씨를 구속했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 4월부터 12월까지 광안리해수욕장 등 바닷가와 유원지를 돌며 사진작가로 가장, 휴대전화 뒷면에 카드를 보관하는 60~70대 여성이나 시각장애인에게 접근했다. 이후 “사진을 찍어주겠다”며 휴대전화를 건네받은 뒤 카드를 빼돌렸다.

일부 피해자들과는 친분을 쌓은 뒤 집까지 방문하며 현관 비밀번호를 알아냈고, 이후 침입해 명품 목걸이 등 귀중품을 훔치기도 한 것으로 파악됐다.

현재까지 파악된 피해자는 5명으로, 피해 금액은 현금과 귀금속 등 1700만원 상당에 달한다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 전남 나주에서 A씨를 검거했다.

경찰 관계자는 “피의자의 주거지가 일정하지 않고 재범 우려가 있어 구속했다”며 “여죄를 추가로 조사한 뒤 사건을 검찰에 송치했다”고 밝혔다.